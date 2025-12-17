बिना तलाक दिए दूसरा निकाह! पहली पत्नी को घर से निकाला, मुस्लिम युवती ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:14 AM IST
Saharanpur News (नीना जैन): सहारनपुर से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है जहां मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरा निकाह कर लिया है, और पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है, घर से बाहर निकली पीड़ित महिला ने पति पर दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, और सीएम योगी सहारनपुर पुलिस प्रशासन से पति के साथ रहने की गुहार लगाई है.

बिना तलाक दिए दूसरी शादी का आरोप
पहली पत्नी के होते हुए पति ने की दूसरी शादी पहली पत्नी को किया घर से बहार, पहली पत्नी ने पति पर बिना तलाक देने के महिला से दूसरी शादी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित महिला ने सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. आपको बता दें पूरा मामला सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र के माही पूरे का है. जहां पर 2021 में विवाहिता की शादी एक व्यक्ति के साथ बड़े ही धूमधाम से की गई थी.

दहेज  के चलते परेशान करने और पीटने का आरोप
शादी के 2 साल बाद ही पति ने पत्नी को कम दहेज लाने के चलते परेशान करना शुरू कर दिया था, और विवाहिता के साथ मार पिटाई भी करता था, इतना ही नहीं पीड़ित महिला ने बताया कि 2 साल पहले पति ने उसको घर से निकाल दिया था और वह अपने मायके जाकर रहने लग गई थी लेकिन अब कुछ दिन पहले पीड़ित महिला को पता चला कि उसके पति ने पीड़ित महिला को बिना तीन तलाक दिए दूसरी शादी कर ली.

पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार
हालांकि इस मुस्लिम महिला का कहना है कि मुस्लिम धर्म में कर शादी कर सकते हैं लेकिन पहली पत्नी की अनुमति लेनी पड़ती है और सभी को बराबर दर्जा देना पड़ता है लेकिन पीड़ित महिला के पति ने ना तो महिला से अनुमति ली और ना ही उसको साथ रख रहा है. फिलहाल पीड़ित महिला उसके दरवाजे के बाहर तीन दिन से लगातार लगातार बैठी है और पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रही है. पीड़ित महिला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है.

