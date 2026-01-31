'तुम्हें जान से मार दूंगा...' जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बवाल, 6 माह के मासूम के इलाज को लेकर डॉक्टर-स्टाफ पर गंभीर आरोप

सहारनपुर/नीना जैन: सहारनपुर के जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक दंपति अपने 6 महीने के बीमार बच्चे को लेकर इलाज के लिए पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि घंटों इंतजार के बावजूद बच्चे को न तो भर्ती किया गया और न ही समय पर उपचार मिला. विरोध करने पर डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ द्वारा मारपीट किए जाने तथा इलाज के नाम पर अवैध रूप से रुपये मांगे जाने का भी आरोप लगाया गया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, दिल्ली रोड निवासी माता-पिता रात करीब 9 बजे अपने बच्चे को लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी पहुंचे थे. बच्चे को उल्टी-दस्त की शिकायत थी और उसकी हालत बिगड़ रही थी. परिजनों ने डॉक्टरों से बच्चे को तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू करने की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि रात 11 बजे तक भी बच्चे को कोई उपचार नहीं मिला, परिजनों का कहना है कि इमरजेंसी में मौजूद स्टाफ ने इलाज शुरू करने से पहले 5 हजार रुपये की मांग की, आरोप यह भी है कि पैसे न देने पर बच्चे को न तो भर्ती किया गया और न ही उसके हाथ में जरूरी सलाइन (सीरीज) लगाई गई.

तुम्हें जान से मार दूंगा

जब बच्चे के पिता ने इसका विरोध किया और इलाज में हो रही देरी पर सवाल उठाए, तो डॉक्टर और स्टाफ ने उनके साथ धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट शुरू कर दी, इस दौरान बच्चे की मां के साथ भी अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है. इस दौरान उसने ये भी आरोप लगया कि तुम्हें जान से मार दूंगा की धमकी दी. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में हंगामा बढ़ गया. काफी शोर-शराबे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया.

डॉक्टर-स्टाफ पर गंभीर आरोप

हालांकि, परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पहुंचने तक भी बच्चे का इलाज शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते मजबूरन वे बिना इलाज कराए ही अपने बच्चे को लेकर घर लौट गए, फिलहाल, इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है. परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही, मारपीट और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

वहीं, इस घटना के बाद जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

