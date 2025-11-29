हाईवे पर मुर्गों की लूट...कोई बोरे में तो कोई हाथ में ही ले भागा, शाहजहांपुर में दिखा गजब नजारा

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में नेशनल हाईवे-24 पर बड़ा हादसा हो गया. जहां पर मुर्गों से लदा ट्रक अचानक सड़क पर आए आवारा पशुओं के झुंड को बचाने के प्रयास में हाईवे किनारे खाई में पलट गया. जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरों में भरकर मुर्गों को अपने साथ ले गए.
Shahjahanpur News/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे 24 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. जहां पर लखीमपुर से बरेली जा रहा मुर्गों से भरा वाहन अचानक आवारा पशुओं को बचाने की कोशिश में खाई में पलट गया. ड्राइवर सद्दाम बाल-बाल बच गया, लेकिन वाहन में सवार 2000 से ज्यादा मुर्गों की दर्दनाक मौत हो गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क पर बिखरे मुर्गों को बोरों में भरकर अपने साथ ले लिया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे-24 के पास की बताई जा रही है. घटना पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां ट्रक के पलटते ही सड़क पर मृत मुर्गों का ढेर लग गया. हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरों में भरकर मृत मुर्गों को अपने साथ ले गए.
ड्राइवर सद्दाम ने बताया कि वह सुबह करीब चार बजे शाहजहांपुर पार कर चुका था और बरेली जिले के आवला की ओर जा रहा था. तभी अचानक जानवर सामने आ गए और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मुर्गों के मरने से लगभग ढाई लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है. राहत की बात यह रही कि चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई.
