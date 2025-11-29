Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3023040
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

हाईवे पर मुर्गों की लूट...कोई बोरे में तो कोई हाथ में ही ले भागा, शाहजहांपुर में दिखा गजब नजारा

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में नेशनल हाईवे-24 पर बड़ा हादसा हो गया. जहां पर मुर्गों से लदा ट्रक अचानक सड़क पर आए आवारा पशुओं के झुंड को बचाने के प्रयास में हाईवे किनारे खाई में पलट गया. जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरों में भरकर मुर्गों को अपने साथ ले गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

villagers ran off with chickens
villagers ran off with chickens

Shahjahanpur News/शिव कुमार:  उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे 24 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ.  जहां पर लखीमपुर से बरेली जा रहा मुर्गों से भरा वाहन अचानक आवारा पशुओं को बचाने की कोशिश में खाई में पलट गया. ड्राइवर सद्दाम बाल-बाल बच गया, लेकिन वाहन में सवार 2000 से ज्यादा मुर्गों की दर्दनाक मौत हो गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क पर बिखरे मुर्गों को बोरों में भरकर अपने साथ ले लिया. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे-24  के पास की बताई जा रही है. घटना पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां ट्रक के पलटते ही सड़क पर मृत मुर्गों का ढेर लग गया. हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरों में भरकर मृत मुर्गों को अपने साथ ले गए.

ड्राइवर सद्दाम ने बताया कि वह सुबह करीब चार बजे शाहजहांपुर पार कर चुका था और बरेली जिले के आवला की ओर जा रहा था. तभी अचानक जानवर सामने आ गए और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मुर्गों के मरने से लगभग ढाई लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है. राहत की बात यह रही कि चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढेे़ं: 'शादी नहीं करोगे तो जान दे दूंगी...' दलित परिवार में मुस्लिम युवक बारात लेकर पहुंचा, फिर...

पासपोर्ट छीना, मारपीट झेली… भूखे रहने को मजबूर, किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 12 युवकों की दर्दनाक पुकार 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Shahjahanpur News

Trending news

Shahjahanpur News
हाईवे पर मुर्गों की लूट...कोई बोरे में तो कोई हाथ में ही ले भागा
lalitupur latest new
5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, लौटकर पति के पास आई तो कियाअजब बंटवारा
Basti News
'शादी नहीं करोगे तो जान दे दूंगी...' दलित परिवार में मुस्लिम युवक बारात लेकर पहुंचा
Prayagraj Magh Mela 2026
Prayagraj Magh Mela: स्टेशन से सीधा मेला क्षेत्र झट से पहुंचें, चलेंगी 275 शटल बसें
Magh Mela 2026
हापुड़ से भी ज्यादा बड़ा होगा प्रयागराज 'माघ मेला क्षेत्र, महाकुंभ की तर्ज पर तैयारी
Pilibhit news
पासपोर्ट छीना, मारपीट झेली… किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 12 युवकों का छलका दर्द
Mirzapur old name
UP के मिर्जापुर का पुराना नाम क्या था!अंग्रेजों ने पौराणिक नाम क्यों बदला?यहां पढ़ें
Pilibhit news
पीलीभीत में सपा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई, ईओ आवास से कब्जा छुड़ाया
Gorakhpur News
उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल हब बनेगा यूपी का ये जिला! 6876 एकड़ में बन रही टाउनशिप
Saharanpur news
गूंजे दामाद के गाल पर थप्पड़, धक्के से गिरी बुजुर्ग सास… SSP ऑफिस के बाहर मचा कोहराम