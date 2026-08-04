सहारनपुर के शहजाद बने शंकर, आस्था की नई राह अपनाकर पहली कांवड़ यात्रा पर निकले

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Saharanpur News: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा के बीच एक ऐसा जत्था लोगों के आकर्षण का केंद्र बना, जिसने अपनी धार्मिक पहचान बदलने के बाद पहली बार भगवान शिव की आराधना के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा शुरू की. सहारनपुर के बेहड़ी गुर्जर निवासी शंकर, जिन्हें पहले शहजाद के नाम से जाना जाता था, अपनी पत्नी सावित्री और अन्य श्रद्धालुओं के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए हैं.
जून 2026 में सनातन धर्म अपनाने का किया था दावा
शंकर का कहना है कि जून 2026 में उन्होंने अपने परिवार सहित हरिद्वार में स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया था. इसी दौरान उन्होंने अपना नाम शहजाद से बदलकर शंकर और पत्नी सना का नाम बदलकर सावित्री रखा. उनका दावा है कि धर्म परिवर्तन के बाद यह उनकी पहली कांवड़ यात्रा है और भगवान शिव के प्रति आस्था व्यक्त करने के साथ-साथ एक मन्नत पूरी करने के लिए वे यह यात्रा कर रहे हैं.
दूधेश्वर महादेव में होगा गंगाजल का जलाभिषेक
जत्थे में बिजनौर निवासी राजन समेत कई अन्य श्रद्धालु भी शामिल हैं. सभी का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद पहली बार वे कांवड़ लेकर निकले हैं. यात्रा के दौरान वे हरिद्वार से लाए गए पवित्र गंगाजल को गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर महादेव मंदिर में अर्पित करेंगे. श्रद्धालुओं के अनुसार यह यात्रा उनके लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विश्वास और नई जीवन यात्रा का प्रतीक भी है.
रास्ते भर गूंजे 'हर-हर महादेव' के जयघोष
कांवड़ यात्रा के दौरान गंग नहर पटरी मार्ग सहित कई स्थानों पर सेवा शिविरों और सामाजिक संगठनों ने जत्थे का स्वागत किया. श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की गई, फूल-मालाएं पहनाई गईं और जलपान की व्यवस्था भी कराई गई. पूरे मार्ग पर "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष गूंजते रहे.
शंकर का दावा है कि धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें समाज का सहयोग और अपनापन मिला, जिससे उनकी धार्मिक आस्था और मजबूत हुई. उनका जत्था दूधेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ अपनी पहली कांवड़ यात्रा का समापन करेगा. वहीं, उनके धर्म परिवर्तन और पहली कांवड़ यात्रा को लेकर यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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