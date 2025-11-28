महानगरों की तरह विकसित हो रहा यूपी का ये जिला! होगा 2000 करोड़ का औद्योगिक निवेश, खुलेगा नौकरियों का पिटारा

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दिसंबर में होने वाली पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इस बार जिले के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रशासन उद्यमियों से लगातार प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है और उद्योग विभाग पूरे आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में जुटा है.

युवाओं के लिए रोजगार संभावनाएं

आगामी निवेश परियोजनाओं से जिले के 2,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. नए उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा. जिला प्रशासन इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उद्योगों को आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है.

निवेश आवेदन और उद्यमियों की रुचि

इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट पर ऑनलाइन निवेश आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. शामली के 30 से अधिक उद्यमियों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं. जिला उद्योग केंद्र इन प्रस्तावों की समीक्षा में जुटा है और उपयुक्त जमीन, सुविधाएं तथा अनुमतियां उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछला लक्ष्य और एमओयू की स्थिति

पिछले वर्ष जिले को 1,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले 3,900 करोड़ के 70 एमओयू मिले थे. इनमें से 39 परियोजनाओं का भूमि पूजन फरवरी 2024 में हो चुका है, जबकि शेष एमओयू जमीन उपलब्ध न होने या अन्य तकनीकी कारणों से लंबित हैं. इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया गया है.

अब तक धरातल पर उतरा निवेश

जिले में अब तक लगभग 227 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है. शामली आदिनाथ इंडस्ट्री, गोविंद स्टील, सुमन फ्लोर मिल, कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित कई प्रसंस्करण इकाइयों ने काम शुरू किया है. प्रशासन बाकी लंबित प्रस्तावों के लिए जमीन और तकनीकी समस्याओं का समाधान कर रहा है.

नए उद्योग प्रस्ताव और विशेष परियोजनाएं

इस बार गोविंद स्टील, जलालाबाद कोल्ड स्टोरेज, आदिनाथ इंडस्ट्री और सुमन फ्लोर मिल सहित कई संस्थानों ने निवेश प्रस्ताव भेजे हैं. इसके अतिरिक्त 776 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़े टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें 17 उत्पादन इकाइयां स्थापित की जानी हैं. अधिकारी जल्द तारीख घोषित करने वाले हैं.

और पढे़ं: गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी यूपी के 12 जिलों की किस्मत, बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब, महाराष्ट्र-गुजरात की तरह होगी जॉब्स की भरमार!

महानगरों की तरह होगी यूपी के इस जिले में जॉब्स की भरमार! बसेंगी 1677 एकड़ में फैक्ट्रियां, किसानों को मिलेगा मोटा मुआवजा

