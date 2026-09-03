शामली पुलिस का बड़ा एक्शन: अंकित हत्याकांड के फरार दो शूटरों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित, 2 पहले ही हो चुके ढेर

मुठभेड़ में मारे गए थे दो बदमाश

पुलिस ने बीते 31 अगस्त को एक मुठभेड़ के दौरान गोगी गिरोह के दो बदमाशों मोहित और सुमित को मार गिराया था. इन दोनों बदमाशों पर पुलिस की तरफ से पचास-पचास हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.इस गोलीबारी में पुलिस के दो सिपाही भी घायल हो गए थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की हत्या आपसी रंजिश और वर्चस्व की वजह से अंजाम दी गई थी.