शामली पुलिस का बड़ा एक्शन: अंकित हत्याकांड के फरार दो शूटरों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित, 2 पहले ही हो चुके ढेर

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शामली: हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में लगातार फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों, आर्यन और सत्यम पर पुलिस प्रशासन ने 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. दोनों आरोपी हरियाणा के करनाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं. फरार शूटरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.
घटना के बाद से ही दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ (UP STF) और स्थानीय पुलिस की कई संयुक्त टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस को दोनों शूटरों के विदेश भाग जाने की भी चर्चा है. इसी को देखते हुए उनकी तलाश के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है.
1-1 लाख का इनाम
फरार आरोपी आर्यन और सत्यम की गिरफ्तारी पर शामली पुलिस ने 1-1 लाख रुपये का शिकंजा कसा है. अंकित बालियान हत्याकांड के बाद से ही पुलिस दोनों फरार शूटरों की तलाश में लगी हुई है. पुलिस की टीमें यूपी से लेकर अहमदाबाद तक दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है. आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है.
आर्यन सिंधू पंपू गैंग का शूटर, सत्यम कादियान गोगी गैंग का गुर्गा
बताया जा रहा है कि आर्यन सिंधू पंपू गैंग का शूटर है और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है. वहीं सत्यम कादियान को गोगी गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है. दोनों के आपराधिक कनेक्शन को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.
STF की दबिश जारी
आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए एसटीएफ और जनपदीय पुलिस की टीमें कई जिलों व अंतरराज्यीय सीमाओं पर छापेमारी कर रही हैं.
मुठभेड़ में मारे गए थे दो बदमाश
पुलिस ने बीते 31 अगस्त को एक मुठभेड़ के दौरान गोगी गिरोह के दो बदमाशों मोहित और सुमित को मार गिराया था. इन दोनों बदमाशों पर पुलिस की तरफ से पचास-पचास हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.इस गोलीबारी में पुलिस के दो सिपाही भी घायल हो गए थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की हत्या आपसी रंजिश और वर्चस्व की वजह से अंजाम दी गई थी.
कबड्डी खिलाड़ी से संगीत तक का सफर
अंकित बालियान पूर्व में राज्य स्तर के कबड्डी खिलाड़ी रह चुके थे. पैर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने खेल छोड़ दिया और वर्ष 2022 से हरियाणवी संगीत उद्योग में सक्रिय हुए. उन्होंने 'एक खटोला जेल के भीतर', 'जाट जाटनी' और 'मोदी बरगा रुतबा' जैसे कई लोकप्रिय गानों से अपनी पहचान बनाई.
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