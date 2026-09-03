Add Zee Business As A Preferred Source
App

शामली पुलिस का बड़ा एक्शन: अंकित हत्याकांड के फरार दो शूटरों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित, 2 पहले ही हो चुके ढेर

Ankit Baliyan Murder case: अंकित बालियान की हत्या के मामले में फरार चल रहे दो आरोपी आर्यन और सत्यम पर शामली पुलिस ने एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया है. यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की कई टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके संबंधित ठिकानों पर दबिश जारी है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 03, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:38 AM IST
शामली पुलिस का बड़ा एक्शन: अंकित हत्याकांड के फरार दो शूटरों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित, 2 पहले ही हो चुके ढेर
Image Credit: shamli news

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शामली पुलिस का बड़ा एक्शन: सिंगर अंकित बालियान के हत्यारों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित!
2
3
4
5