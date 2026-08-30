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शामली हत्याकांड: 'पीले दुपट्टे वाले को नहीं जानते', अंकित बालियान के पिता का बड़ा बयान; पत्नी ने दागे सवाल

Shamli Ankit Baliyan Murder Case: शामली जिले में अंकित बालियान हत्याकांड में परिजनों का गुस्सा और दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा है. अंकित के पिता सतबीर फौजी और पत्नी सीमा ने मामले में चल रही प्रशासनिक जांच और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. वहीं, राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के नेताओं का भी पीड़ित परिवार से मिलने और सांत्वना देने का सिलसिला जारी है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 30, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:43 PM IST
शामली हत्याकांड: 'पीले दुपट्टे वाले को नहीं जानते', अंकित बालियान के पिता का बड़ा बयान; पत्नी ने दागे सवाल
Image Credit: Shamli Ankit Baliyan Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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