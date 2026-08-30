शामली हत्याकांड: 'पीले दुपट्टे वाले को नहीं जानते', अंकित बालियान के पिता का बड़ा बयान; पत्नी ने दागे सवाल

परिवार से मिले रालोद सचिव, जयंत चौधरी के आने का आश्वासन

मामले के तूल पकड़ते ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रांतीय सचिव अशोक बालियान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. सरकार का हिस्सा होने के बावजूद परिवार के साथ खड़े होने के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि रालोद हर हाल में पीड़ित परिवार के साथ है. उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी जल्द ही सतबीर फौजी से मिलने आएंगे और इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे. उन्होंने आश्वस्त किया कि वे मामले में आंदोलन की नौबत नहीं आने देंगे और परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे. वहीं आज भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए घटना पर गहरा दुख जताया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.