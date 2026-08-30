शामली हत्याकांड: 'पीले दुपट्टे वाले को नहीं जानते', अंकित बालियान के पिता का बड़ा बयान; पत्नी ने दागे सवाल

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Shamli Ankit Baliyan Murder Case/ श्रवण पंडित: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हुए चर्चित अंकित बालियान हत्याकांड ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना के बाद से ही परिजनों का गुस्सा और दर्द चरम पर है, वहीं प्रशासनिक दावों को लेकर ग्रामीणों और परिवार के बीच अविश्वास की खाई और गहरी होती जा रही है.
'पीले दुपट्टे' के थ्योरी पर भड़का परिवार
अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी ने 'पीले दुपट्टे' वाले रहस्यमयी व्यक्ति से किसी भी तरह के जुड़ाव से साफ इनकार किया है. जब उन्हें एक तस्वीर दिखाई गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि कोई पीला दुपट्टा पहनकर आया था, लेकिन वह कौन था, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है. पास में मौजूद गांव के अन्य लोगों ने भी इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से मना किया. वहीं, अंकित की पत्नी सीमा ने कहा कि प्रशासन द्वारा 'पीले दुपट्टे' का मामला सामने लाया जाना बेहद शर्मनाक है.
सतबीर फौजी ने बताया कि पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के लिए उनसे दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा है. बातचीत के दौरान बार-बार भावुक हो रहे पिता ने कहा कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन अब मेरी कोशिश यही है कि गांव का कोई और निर्दोष लड़का इस तरह न मारा जाए. इसके लिए हमें काम करना होगा.
कानून-व्यवस्था पर पत्नी के सीधे सवाल
अंकित की पत्नी सीमा का रो-रोकर बुरा हाल है और वे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही हैं. पुलिस जांच पर अविश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि डीएम और एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कुछ और समय मांगा है, लेकिन अब भरोसा करना मुश्किल है. सीमा ने तीखे शब्दों में कहा कि जब पुलिस देश के भीतर ही आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है, तो अगर हत्यारे विदेश भी भाग जाएं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी.
परिवार से मिले रालोद सचिव, जयंत चौधरी के आने का आश्वासन
मामले के तूल पकड़ते ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रांतीय सचिव अशोक बालियान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. सरकार का हिस्सा होने के बावजूद परिवार के साथ खड़े होने के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि रालोद हर हाल में पीड़ित परिवार के साथ है. उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी जल्द ही सतबीर फौजी से मिलने आएंगे और इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे. उन्होंने आश्वस्त किया कि वे मामले में आंदोलन की नौबत नहीं आने देंगे और परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे. वहीं आज भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए घटना पर गहरा दुख जताया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
पीला दुपट्टा बना रहस्य
अंकित बालियान मर्डर केस में हत्यारों का पीला दुपट्टा रहस्य बन गया है. बताया जा रहा है कि अंकित की अंत्येष्टि के दौरान एक व्यक्ति पीला दुपट्टा ओड़कर खड़ा था. यह पीला दुपट्टा बेहद अहम सुराग साबित हो सकता है. ज़ी न्यूज़ के कैमरे पर इस हत्या के एकमात्र चश्मदीद ने बताया कि हत्यारे हाथ में पीला दुपट्टा घुमाते हुए लगभग 2 घंटे तक घूमते रहे, हत्या के बाद उसकी दुकान के बगल में पास वाली दुकान की सीढ़ी पर अपना हेलमेट टोपी दुपट्टा छोड़कर चले गए. एक बेहद अहम जानकारी के मुताबिक, बनती खेड़ा में अंकित बालियान की अंत्येष्टि के दौरान भी एक व्यक्ति पीला दुपट्टा उड़े देखा गया है. पीले दुपट्टे का रहस्य क्या है? ये तो पुलिस ही बताएगी लेकिन फ़िलहाल ज़ी न्यूज़ ने पीला दुपट्टा और उसके चश्मदीद को ढूंढ लिया है.
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