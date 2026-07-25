शामली आयुष मलिक धर्मांतरण कांड में बड़ा मोड़, कोर्ट से कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर को मिली जमानत

एक आरोपी की याचिका पर होगी सुनवाई

जबकि, अभी एक अन्य आरोपी तौफीक उर्फ भोला की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है. उसकी सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि आयुष मलिक शामली नगर के दवा व्यवसायी देवराज मलिक का बेटा है. देवराज मलिक ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे के प्रॉपर्टी के लालच में कथित रूप से माइंडवॉश कर धर्मांतरण कराया गया. इस मामले ने जिले में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और कई सामाजिक संगठनों ने भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए थे.