शामली आयुष मलिक धर्मांतरण कांड में बड़ा मोड़, कोर्ट से कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर को मिली जमानत

राज्य चुनें
Shamli Ayush Malik Conversion Case/ श्रवण पंडित: शामली जनपद के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में जिला न्यायालय से बड़ा फैसला सामने आया है. इस मामले में नामजद आयुष मलिक की कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है. जबकि इसमें अभी भी कई आरोपी गिरफ्तार होने बाकी हैं.
चांदनी कुरैशी ओर उसके पिता को राहत
जिला न्यायालय जिलाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने चांदनी कुरैशी ओर उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत दी है. आपको बता दें, 6 जुलाई को धर्मांतरण मामले में दवा व्यापारी देवराज सिंह मलिक ने 10 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाप-बेटी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. इसके बाद दोनों को राहत मिल गई है.
एक आरोपी की याचिका पर होगी सुनवाई
जबकि, अभी एक अन्य आरोपी तौफीक उर्फ भोला की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है. उसकी सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि आयुष मलिक शामली नगर के दवा व्यवसायी देवराज मलिक का बेटा है. देवराज मलिक ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे के प्रॉपर्टी के लालच में कथित रूप से माइंडवॉश कर धर्मांतरण कराया गया. इस मामले ने जिले में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और कई सामाजिक संगठनों ने भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए थे.
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, आयुष मलिक परिवार के साथ ही मेडिकल व्यवसाय में मदद करता था. 2018 में उसे पैर की चोट लगी तब वह फिजियोथेरेपिस्ट और जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी के संपर्क में आया. धीरे-धीरे दोनों के संबंध बढ़ गए. आयुष के परिवार का आरोप है कि चांदनी और उसके परिवार ने बेटे का माइंडवाश कर उसका धर्मान्तरण कराया और उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया. इतना ही नहीं आयुष से चांदनी का निकाह भी करवाया गया.
अब आयुष अपने परिवार में लौट आया है और हिन्दू धर्म में ही उसने अपनी आस्था जताई है. इस बीच जिला न्यायालय से चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी को जमानत मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. हालांकि, मुकदमे की सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.