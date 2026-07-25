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शामली आयुष मलिक धर्मांतरण कांड में बड़ा मोड़, कोर्ट से कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर को मिली जमानत

Shamli Ayush Malik Conversion Case: शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट आया है. इस मामले की आरोपी चांदनी कुरैशी ओर उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत मिल गई है. जिला न्यायालय जिलाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर की है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 25, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:44 AM IST
शामली आयुष मलिक धर्मांतरण कांड में बड़ा मोड़, कोर्ट से कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर को मिली जमानत
Image Credit: Shamli Conversion Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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