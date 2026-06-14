Add Zee Business As A Preferred Source
App

लव, धर्मांतरण और निकाहनामा! शामली केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी चांदनी के फुफेरे भाई को पकड़ा

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी का फुफेरा भाई है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 14, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:26 PM IST
लव, धर्मांतरण और निकाहनामा! शामली केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी चांदनी के फुफेरे भाई को पकड़ा
Image Credit: shamli news

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रेटर नोएडा: पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला सुरक्षा गार्ड ने की आत्महत्या
Greater Noida news1 min ago
2
Shamli1 min ago
3
Kaushambi3 min ago
4
Lucknow news25 min ago
5
चांदी का भाव29 min ago