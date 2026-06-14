तीसरा आरोपी गिरफ्तार

मामले में देवराज मलिक ने चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के लोगों, मौलवी और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के चलते चांदनी कुरैशी और उसके पिता को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं इसी मामले में आज शामली पुलिस ने चांदनी कुरैशी के फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला आजाद चौक को गिरफ्तार किया है. जिस पर आरोप है कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया तथा देवराज मलिक के परिवार को जान से मारने की धमकी दी. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अभी 7 और आरोपी फरार चल रहे हैं.