पढ़ाने के बहाने घर लाए रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, फिर जबरन कराया निकाह... परिजनों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Shamli News/श्रवण शर्मा: उत्तर प्रदेश के शामली में एक परिवार ने अपने ही रिश्तेदारों पर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को डेढ़ लाख रुपये में बेचकर उसकी जबरन शादी कराने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने सूचना मिलने पर गांव में दबिश दी, लेकिन तब तक लड़की का निकाह कराकर उसे विदा किया जा चुका था.

कहां की है ये घटना?

ये घटना शामली के कांधला थाना क्षेत्र की है. शिकायतकर्ता हरियाणा के थाना सिनौली, गांव रामड़ा निवासी आसूं पुत्र यासीन सोमवार को दर्जनों परिजनों संग कांधला थाने पहुंचे और तहरीर दी. उन्होंने बताया कि उनके चाचा असगर की करीब आठ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी. असगर की पत्नी शहजादी का निकाह बाद में इरशाद से हुआ. इसी बीच शहजादी के संबंध गांव के ही जिशान उर्फ काला से हो गए. पारिवारिक विवाद के चलते शहजादी दो माह पहले मायके अम्बेहटा, थाना कांधला आ गई.

मदरसे में पढ़ाने

आरोप है कि शहजादी ने अपने पिता आलमदीन और परिजनों के साथ मिलकर आसूं की चचेरी बहन नरगिस (14 वर्ष) को डेढ़ लाख रुपये में बेचकर उसकी शादी करा दी. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नरगिस उनके साथ ही रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी मां उसे "मदरसे में पढ़ाने" के बहाने साथ ले गई और फिर उसे जबरन शादी के लिए बेच दिया.

सीओ ने क्या कहा?

इस मामले में सीओ कैराना श्याम सिंह ने कहा कि यदि इस तरह का मामला सामने आता है तो मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी. वहीं कांधला थाना अध्यक्ष का कहना है कि पीड़ितों के थाने आने के बावजूद अभी तक उच्चाधिकारियों को तहरीर नहीं मिली है.

