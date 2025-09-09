पढ़ाने के बहाने घर लाए रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, फिर जबरन कराया निकाह... परिजनों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2915072
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

पढ़ाने के बहाने घर लाए रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, फिर जबरन कराया निकाह... परिजनों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Shamli News: शामली जनपद से एक नाबालिग लड़की को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि परिजनों ने ही लड़की को डेढ़ लाख रुपए में बेचकर नाबालिग उम्र में जबरन शादी करा दी.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Shamli News/श्रवण शर्मा: उत्तर प्रदेश के शामली में एक परिवार ने अपने ही रिश्तेदारों पर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को डेढ़ लाख रुपये में बेचकर उसकी जबरन शादी कराने का गंभीर आरोप लगाया है.  पुलिस ने सूचना मिलने पर गांव में दबिश दी, लेकिन तब तक लड़की का निकाह कराकर उसे विदा किया जा चुका था. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना शामली के कांधला थाना क्षेत्र की है.  शिकायतकर्ता हरियाणा के थाना सिनौली, गांव रामड़ा निवासी आसूं पुत्र यासीन सोमवार को दर्जनों परिजनों संग कांधला थाने पहुंचे और तहरीर दी. उन्होंने बताया कि उनके चाचा असगर की करीब आठ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी. असगर की पत्नी शहजादी का निकाह बाद में इरशाद से हुआ. इसी बीच शहजादी के संबंध गांव के ही जिशान उर्फ काला से हो गए. पारिवारिक विवाद के चलते शहजादी दो माह पहले मायके अम्बेहटा, थाना कांधला आ गई.

मदरसे में पढ़ाने
आरोप है कि शहजादी ने अपने पिता आलमदीन और परिजनों के साथ मिलकर आसूं की चचेरी बहन नरगिस (14 वर्ष) को डेढ़ लाख रुपये में बेचकर उसकी शादी करा दी. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नरगिस उनके साथ ही रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी मां उसे "मदरसे में पढ़ाने" के बहाने साथ ले गई और फिर उसे जबरन शादी के लिए बेच दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीओ ने क्या कहा?
इस मामले में सीओ कैराना श्याम सिंह ने कहा कि यदि इस तरह का मामला सामने आता है तो मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी. वहीं कांधला थाना अध्यक्ष का कहना है कि पीड़ितों के थाने आने के बावजूद अभी तक उच्चाधिकारियों को तहरीर नहीं मिली है. 

और पढे़ं:  नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे ने दिखाया हौसला, जान की परवाह ना करते हुए पैदल ही दुल्हन लेने पहुंचा, नजारा देख सभी रह गए दंग!

TAGS

Shamli news

Trending news

Nepal Protest
नेपाल हिंसा का यूपी पर असर? जानिए कौन-कौन से जिले सीधे बॉर्डर से जुड़े
Moradabad latest news
हिंदू संगठन के नेता की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, दो दिन बाद ही हो गया एनकाउंटर
Maharajganj News
नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे का हौसला, जान की परवाह ना करते हुए दुल्हन लेने पहुंचा
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा के होस्टल में फायरिंग, MBA छात्र की गोली लगने से मौत, सामने आई ये वजह
bijnor news
25 वर्षीय सिपाही की मौत की वजह बनी भाभी! ब्लैकमेलिंग से परेशान हो जहर खाकर दी जान
kasganj news
भंडारे का प्रसाद बना काल! 215 से ज्यादा बच्चे, महिलाएं समेत बुजुर्ग पहुंचे अस्पताल
jalaun news
दो दिन पड़ा रहा पिता का शव... फिर बेटी ने दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में घरों से दुकान चलाने वाले सावधान, सील से बचने के लिए फटाफट करें ये काम
Azamgarh
यूपी के इस जिले में बढ़ेंगे सर्किल रेट, शहर से देहात तक महंगी होगी जमीन
Meerut News
मेरठ में उधार शराब नहीं दी तो होमगार्ड ने ठेके में लगा दी आग, CCTV वायरल
;