मानसून की पहली बारिश में डूबा शामली, आधे घंटे की बरसात से सड़कों पर 3 फीट तक पानी; कोचिंग के छात्र भी फंसे

दरअसल, शामली जनपद में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के जल निकासी प्रबंधों की हकीकत सामने ला दी. करीब आधे घंटे की बारिश के बाद शहर के एक दर्जन से अधिक मोहल्लों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया. नेहरू मार्केट, आवासीय कॉलोनियों और कई गली-मोहल्लों में जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर वाहन पानी में फंस गए, जबकि पैदल आने-जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.