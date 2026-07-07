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मानसून की पहली बारिश में डूबा शामली, आधे घंटे की बरसात से सड़कों पर 3 फीट तक पानी; कोचिंग के छात्र भी फंसे

shamli News: शामली में मानसून की पहली तेज बारिश ने भीषण गर्मी से राहत तो दी, लेकिन नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी. महज आधे घंटे की बारिश में शहर के कई मोहल्लों और नेहरू मार्केट समेत प्रमुख इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:54 PM IST
मानसून की पहली बारिश में डूबा शामली, आधे घंटे की बरसात से सड़कों पर 3 फीट तक पानी; कोचिंग के छात्र भी फंसे
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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