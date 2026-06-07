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शामली में दवा व्यापारी के इकलौते बेटे का धर्मांतरण! करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए महिला जिम ट्रेनर ने रची साजिश

Shamli News: शामली में एक दवा व्यापारी के इकलौते बेटे का ब्रेनवॉश कर जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 07, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:08 PM IST
शामली में दवा व्यापारी के इकलौते बेटे का धर्मांतरण! करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए महिला जिम ट्रेनर ने रची साजिश
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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