करोड़ों की संपत्ति के बावजूद किराये पर रह रहा था आयुष

शामली के दिल्ली रोड स्थित सिलेक्ट बिहार में एक मकान लेकर किराए पर रहते थे. जबकि 10 से 20 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक होने के बावजूद भी आयुष मलिक से रहमान बना युवक उनके साथ किराए पर रहता था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच पड़ताल में सामने आया था पाकिस्तान के एक मुस्लिम लीडर जो कि धर्मांतरण करता था उसकी वीडियो फॉलो करते हुए उसका पेज फॉलो किया था. देवराज सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.