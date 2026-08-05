शामली की छात्रा का 8 साल पुराना आधार कार्ड जेंडर विवाद 10 दिन में सुलझा, डॉक्टर की पहल लाई रंग

डॉ. बिजेंद्र कुमार की इस पहल की छात्रा और उसके परिवार ने सराहना की है. स्थानीय लोगों के बीच भी उनकी मानवता और संवेदनशीलता की चर्चा हो रही है. पीड़ित छात्रा फातमा ने कहा कि डॉ. बिजेंद्र कुमार की मदद से मेरा काम सिर्फ 10 दिनों में पूरा हो गया. मैं पिछले आठ वर्षों से शामली, लखनऊ और दिल्ली तक इस समस्या के समाधान के लिए भटक रही थी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई. वहीं, डॉ. बिजेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर छात्रा मेरे पास आई थी. इंसानियत और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने उसका काम प्राथमिकता से कराया. साथ ही, वर्षों की भागदौड़ में हुए खर्च को देखते हुए अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी दी.