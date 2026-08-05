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शामली की छात्रा का 8 साल पुराना आधार कार्ड जेंडर विवाद 10 दिन में सुलझा, डॉक्टर की पहल लाई रंग

शामली की एक छात्रा आधार कार्ड में गलत जेंडर दर्ज होने के कारण आठ वर्षों तक अधिकारियों के चक्कर लगाती रही. मामला सामने आने के बाद डॉक्टर बिजेंद्र कुमार की पहल और प्रशासनिक सहयोग से महज 10 दिनों में आधार कार्ड में जेंडर सुधार कर नया कार्ड जारी किया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 05, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:05 PM IST
शामली की छात्रा का 8 साल पुराना आधार कार्ड जेंडर विवाद 10 दिन में सुलझा, डॉक्टर की पहल लाई रंग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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