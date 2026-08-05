शामली की छात्रा का 8 साल पुराना आधार कार्ड जेंडर विवाद 10 दिन में सुलझा, डॉक्टर की पहल लाई रंग

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शामली/श्रवण पंडित: शामली जनपद में आधार कार्ड में जेंडर गलत दर्ज होने के कारण पिछले आठ वर्षों से परेशान एक छात्रा को आखिरकार राहत मिल गई. छात्रा वर्षों तक शामली से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक अपने दस्तावेज़ ठीक कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाती रही. हालांकि, जी मीडिया द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने और शामली के एक डॉक्टर की पहल के बाद महज 10 दिनों में उसकी समस्या का समाधान हो गया. सही आधार कार्ड मिलने के बाद छात्रा और उसके परिवार में खुशी का माहौल है.
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बलवा गांव की रहने वाली छात्रा फातमा का है. फातमा ने बताया कि उसने जन सेवा केंद्र पर आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए आवेदन किया था. इसी दौरान जन सेवा केंद्र संचालक की लापरवाही से जन्मतिथि की जगह उसका जेंडर ही बदल गया. इसके बाद वह करीब आठ वर्षों तक इस गलती को ठीक कराने के लिए शामली के विभिन्न विभागों, लखनऊ और दिल्ली तक अधिकारियों के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली.
जी मीडिया द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद शामली शहर की सीएचसी में तैनात डॉ. बिजेंद्र कुमार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्होंने आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कराई और मात्र 10 दिनों में छात्रा के आधार कार्ड में सही जेंडर दर्ज कराते हुए नया आधार कार्ड उपलब्ध कराया. इतना ही नहीं, डॉ. बिजेंद्र कुमार ने छात्रा की वर्षों की भागदौड़ में हुए खर्च को देखते हुए अपनी ओर से आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया.
डॉ. बिजेंद्र कुमार की इस पहल की छात्रा और उसके परिवार ने सराहना की है. स्थानीय लोगों के बीच भी उनकी मानवता और संवेदनशीलता की चर्चा हो रही है. पीड़ित छात्रा फातमा ने कहा कि डॉ. बिजेंद्र कुमार की मदद से मेरा काम सिर्फ 10 दिनों में पूरा हो गया. मैं पिछले आठ वर्षों से शामली, लखनऊ और दिल्ली तक इस समस्या के समाधान के लिए भटक रही थी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई. वहीं, डॉ. बिजेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर छात्रा मेरे पास आई थी. इंसानियत और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने उसका काम प्राथमिकता से कराया. साथ ही, वर्षों की भागदौड़ में हुए खर्च को देखते हुए अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी दी.