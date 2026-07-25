'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा

मीडिया में मामला आने के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग

मामला मीडिया के संज्ञान में आने और तूल पकड़ने के बाद अब स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है. शामली स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित कर फातमा का मेडिकल परीक्षण कराने और उसके आधार पर आधार कार्ड में लिंग सुधार (Gender Correction) की प्रक्रिया पूरी कराने का भरोसा दिया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि वे पिछले 8 सालों से इस एक गलती की सजा भुगत रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार स्वास्थ्य विभाग के वादे के अनुसार उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा.