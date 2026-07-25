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'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा

Shamli News: शामली में छात्रा फातमा पिछले आठ वर्षों से आधार कार्ड में हुई जेंडर संबंधी गलती को ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है. जनसेवा केंद्र की कथित लापरवाही से आधार में उसका जेंडर गलत दर्ज हो गया, जिससे बैंक खाता, बायोमैट्रिक सत्यापन और पढ़ाई सहित नौकरी के आवेदन में भी परेशानी आ रही है.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 25, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:45 PM IST
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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