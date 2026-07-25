'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा

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शामली/श्रवण शर्मा: जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र से प्रशासनिक और तकनीकी लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक छात्रा आधार कार्ड में हुई एक बड़ी गलती को सुधारने के लिए पिछले 8 सालों से सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है. जनसेवा केंद्र की गलती के कारण छात्रा के आधार कार्ड में उसका जेंडर (लिंग) ही बदल दिया गया, जिसके बाद से उसकी पढ़ाई, बैंकिंग और भविष्य की राह पूरी तरह बाधित हो गई है.
क्या है पूरा मामला?
मामला शामली शहर से सटे गांव बलुआ का है. पीड़ित छात्रा फातमा, जो तैय्यब की बेटी है, ने वर्ष 2018 में अपने स्कूल के कहने पर सैनी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आधार कार्ड में कुछ संशोधन कराया था. आरोप है कि संशोधन के दौरान जनसेवा केंद्र संचालक की लापरवाही से फातमा के जेंडर में गलती से 'फीमेल' की जगह 'मेल' (पुरुष) दर्ज कर दिया गया. परिवार को इस बड़ी चूक का पता 2022 में तब चला, जब फातमा का बैंक खाता अचानक सीज हो गया. बैंक में संपर्क करने और आधार कार्ड की जांच कराने पर इस लापरवाही का खुलासा हुआ.
पढ़ाई और बायोमैट्रिक में आ रही भारी परेशानी
आधार कार्ड में जेंडर बदलने और बायोमैट्रिक डिटेल्स मिसमैच होने के कारण छात्रा को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जेंडर मिसमैच के कारण बैंक अकाउंट ब्लॉक है. फातमा वर्तमान में ITI की पढ़ाई कर रही है, जहां बायोमैट्रिक/अंगूठा मैच न होने के कारण उसे साइन करके उपस्थिति दर्ज करानी पड़ रही है. आधार की इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पा रही है.
शामली से दिल्ली तक काटे चक्कर
पीड़ित फातमा और उसके पिता तैय्यब का कहना है कि वे न्याय के लिए शामली के जिलाधिकारी (DM) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) दफ्तर के अलावा मेरठ, लखनऊ और दिल्ली तक के चक्कर लगा चुके हैं. हर जगह से केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका.
मीडिया में मामला आने के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग
मामला मीडिया के संज्ञान में आने और तूल पकड़ने के बाद अब स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है. शामली स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित कर फातमा का मेडिकल परीक्षण कराने और उसके आधार पर आधार कार्ड में लिंग सुधार (Gender Correction) की प्रक्रिया पूरी कराने का भरोसा दिया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि वे पिछले 8 सालों से इस एक गलती की सजा भुगत रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार स्वास्थ्य विभाग के वादे के अनुसार उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा.