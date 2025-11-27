शामली में झूले से गिरने वाले युवक ने तोड़ा दम, ठेकेदार सहित चार लोगों पर FIR

Shamli News/श्रवण पंडित: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में उस समय कोहराम मच गया, जब झूले से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया. हादसे की खबर जैसे घर तक पहुंची, परिजनों की चीख–पुकार से माहौल गमगीन हो गया. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई है.

कब की है ये घटना?

जनपद कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव झाड़खेड़ी रोड स्थित कार्गो इवेंट्स मेले में छह दिन पहले झूले से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक की देर रात रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. मृतक के भाई की तहरीर पर मेला ठेकेदार सहित चार लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. अब युवक की मौत के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.

दोस्तों के साथ गया था मेला घूमने

बताया जाता है कि कैराना कोतवाली क्षेत्र का एक युवक पिछले हफ्ते दोस्तों के साथ मेले में घूमने गया था. मेले में लगे नावनुमा झूले पर बैठने के दौरान अचानक उसका बोल्ट टूट गया, जिससे युवक ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां छह दिन तक जीवन-मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया.

इधर परिजनों का आरोप है कि मेला ठेकेदार ने झूलों की परमिशन बैकडेट में ली थी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. परिजनों के अनुसार लापरवाही के कारण ही यह दर्दनाक हादसा हुआ है. मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

घटना को लेकर क्षेत्र में भी आक्रोश व्याप्त है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.