Shamli News: शामली में लड़की को ओयो होटल में खींचने का आरोप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा-अबकी बार आर-पार की लड़ाई

Shamli News: शामली जनपद में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़की को अज्ञात युवक द्वारा ओयो होटल में ले जाने का प्रयास किए जाने की खबर फैली. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जोरदार हंगामा कर दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:20 PM IST
Shamli Villagers protest
Shamli News/श्रवण पंडित: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित कडेला इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़की को अज्ञात युवक द्वारा ओयो होटल की ओर खींचने का प्रयास किया गया. घटना सामने आते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर धरना–प्रदर्शन करने लगे.

क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के अनुसार, पास के गांव की रहने वाली युवती बस का इंतजार कर रही थी. तभी कुछ अज्ञात युवक उसे जबरन पास के एक ओयो होटल की ओर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर युवक उसे छोड़कर फरार हो गए. युवती ने तत्काल घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी.

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कडेला इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे दर्जनों ओयो होटलों को अवैध बताते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहां होटलों के कारण बहन–बेटियों का सुरक्षित निकलना मुश्किल हो गया है. कुछ दिन पहले पुलिस ने इन्हें बंद कराया था, लेकिन बाद में सीओ सिटी द्वारा प्रत्येक होटल मालिक से ₹10,000 लेकर दोबारा चलवाया गया. अब घटना के बाद वे आर–पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं और होटलों को पूरी तरह बंद करवाने की मांग पर अड़े हैं.

पुलिस बल तैनात, माहौल तनावपूर्ण
हंगामे की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस और भारी फोर्स मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, पुलिस अधिकारी अभी इस मामले में खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. ग्रामीणों की ओर से घटना में शामिल चार अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी गई है. मामले की जांच जारी है. फिलहाल कडेला इंडस्ट्रियल एरिया में माहौल तनावपूर्ण है और ग्रामीणों का धरना अभी जारी है. 

