Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

स्विमिंग पूल में अय्याशी! पेन ड्राइव में कैद आश्रम के कुकर्म... अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज का गंभीर आरोप

Saharanpur news: सहारनपुर पहुंचे आशुतोष महाराज ने एक बार फि​र से शंकराचार्य ​अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:11 PM IST
Avimukteshwaranand
Avimukteshwaranand

नीना जैन/सहारनपुर: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण मामले तूल पकड़ रहा है. सहारनपुर पहुंचे आशुतोष महाराज ने एक बार फि​र से शंकराचार्य ​अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर गंभीर आरोप लगाए. आशुतोष महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद को 'राक्षस' और 'कालनेमि' करार देते हुए कहा कि ये धर्म का चोला पहनकर सनातन को बदनाम कर रहे हैं. 

पेन ड्राइव के बारे में पूछे जाने पर आशुतोष महाराज ने स्पष्ट किया कि "पेन ड्राइव में बहुत गंदी-गंदी चीजें हैं. उन्होंने बताया कि इस पेन ड्राइव में आश्रम के अंदर होने वाले कुकर्मों और अय्याशी के इतने गंदे सीन मौजूद हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने बताया या दिखाया नहीं जा सकता. उन्होंने दावा किया कि इन सभी काले कारनामों की सीडी (CD) और पेन ड्राइव के साथ-साथ आरोपी प्रकाश उपाध्याय की आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट्स भी सबूत के तौर पर उनके पास मौजूद हैं. 

विदेश से फंडिंग का आरोप 
आरोप है कि ये लोग सनातन धर्म के नाम पर विदेश से भारी फंडिंग लेते हैं. दिल्ली से लेकर मठों और मेलों तक में बैठकर सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं. आशुतोष महाराज ने दावा किया कि उनके पास इन सभी कृत्यों के पुख्ता सबूत हैं. उन्होंने मीडिया के सामने सीडी (CD) और पेन ड्राइव (Pen Drive) होने की बात कही है, जिसमें इन लोगों के काले कारनामों के वीडियो और चैट मौजूद हैं. 

आश्रम में लग्जरी सुविधाएं 
आशुतोष महाराज के अनुसार, आश्रम के अंदर एक ऐसा कमरा है जिसकी सुविधाएं अंबानी के घर से भी ज्यादा हैं. मीडिया में मामला उछलने के बाद वहां से ट्रकों में भरकर सामान रातों-रात हटाया जा रहा है. आशुतोष महाराज ने बताया कि आश्रम में एक स्विमिंग पूल है जहां ये लोग 'पूर्णिमा' नाम की एक दक्षिण भारतीय महिला के साथ निर्वस्त्र होकर नहाते थे. इस महिला को ये लोग अपनी सखी बताते हैं और उसे "स्वामी श्री" का नाम दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि बटुकों (शिष्यों) के साथ हुए कुकर्म की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट्स में भी हो चुकी है. 

आश्रम में VVIP लोगों का आना-जाना था
आशुतोष महाराज ने कुकर्म करने वालों में अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, प्रकाश उपाध्याय और अरविंद का नाम मुख्य रूप से लिया गया है. आगे आशुतोष महाराज ने कहा कि आश्रम में VVIP लोगों का आना-जाना लगा रहता है और उनके सामने भी यह सब परोसा जाता है. प्रकाश उपाध्याय की चैट्स में वीआईपी लोगों की पसंद-नापसंद का जिक्र है. सबसे गंभीर आरोप यह है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों से अनाथ या बेसहारा बच्चों को खरीद कर आश्रम लाया जाता है. इन बच्चों को आश्रम में पढ़ाया-लिखाया जाता है और 10 साल बाद जब वे बड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ घिनौने काम (कुकर्म) किए जाते हैं.

20 बच्चों के साथ हुआ यौन शोषण
आशुतोष महाराज ने बताया कि ऐसे लगभग 20 बच्चे हैं जो इस शोषण का शिकार हुए हैं. जब ये बच्चे विरोध करते हैं, तो उन्हें डरा-धमका कर शांत करा दिया जाता है. आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (अखिलेश यादव) और कांग्रेस के नेता इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि माघ मेले में जो धरना प्रदर्शन हुआ, वह प्रायोजित था. इसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम और अखिलेश यादव की मिलीभगत थी, ताकि माघ मेले की व्यवस्थाओं और सनातन को बदनाम किया जा सके. 

फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की गई 
खुद को हिस्ट्रीशीटर बताए जाने पर आशुतोष महाराज ने चुनौती दी कि कोई भी कोर्ट का एक कागज दिखा दे जिसमें उन्हें सजा हुई हो. उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर में जब उन्होंने हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था, तो उन्हें दबाने के लिए 2013 में अब्दुल अमीन नाम के एक मुस्लिम अधिकारी को तैनात किया गया था. जिन मुकदमों में वे 2010 और 2002 में बरी हो चुके थे, उनकी सूची बनाकर उन्हें फर्जी तरीके से गुंडा एक्ट में फंसाने की कोशिश की गई, जिसे बाद में कमिश्नर ने खारिज कर दिया था. 

'स्कॉटलैंड यार्ड' कराई जाए जांच 
उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को उनके खिलाफ कांधला थाने (शामली) की फर्जी मुहर और जाली दस्तावेजों (जिसमें उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह लिखा गया) के जरिए एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, ताकि वे गौ-हत्या के खिलाफ आवाज न उठा सकें. आशुतोष महाराज ने स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों पर अविश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें इन पर भरोसा नहीं है. उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी 'स्कॉटलैंड यार्ड' से कराई जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन लोगों ने 20 बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए और अब राहुल गांधी या अखिलेश यादव भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे. 

Avimukteshwaranand

Avimukteshwaranand
स्विमिंग पूल में अय्याशी!... अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज का गंभीर आरोप
