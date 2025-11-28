Advertisement
मां! आप बस रिश्ता देख लीजिए...थाना प्रभारी ने निभाई 'भाई और पिता' की भूमिका, विधवा की बेटी का किया कन्यादान

Saharanpur News: गरीबी, संघर्ष और बेबसी के बीच जी रहीं एक विधवा मां के जीवन में उम्मीद की किरण तब जग उठी, जब थाना कोतवाली प्रभारी ने पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक पिता बनकर आगे आकर इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:37 PM IST
Saharanpur News/जीना जैन: सहारनपुर की गलियों में उस दिन मानो इंसानियत ने खुद चलकर एक मां के आंसू पोंछे. गरीबी, बेबसी और संघर्ष की चादर में लिपटी एक विधवा मां जिसकी आंखों में बस टूटे सपनों की नमी बची थी, उसकी जिंदगी में उम्मीद तब लौटी जब कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित एक अधिकारी नहीं, एक पिता बनकर उसके सामने खड़े हो गए.

क्या है पूरा मामला?
मोहल्ला छत्ता निवासी सोमती देवी के पति महेंद्र सिंह का कई साल पहले देहांत हो गया था. चार बेटियों की जिम्मेदारी अकेले उठाती सोमती देवी ने मजदूरी कर किसी तरह दो बेटियों की शादी कर दी, लेकिन सबसे छोटी बेटी की शादी के लिए न पैसा था, न कोई सहारा. घर में आर्थिक तंगी के साथ-साथ मां-बेटी के मन में अनगिनत चिंताएं थीं.

महिला हेल्प डेस्क पर टूटा दुःख का बांध
कुछ दिन पहले सोमती देवी मिशन शक्ति महिला हेल्प डेस्क पहुंचीं और वहां मौजूद महिला एसआई को अपनी पीड़ा सुनाने लगीं. उसी समय उनकी सूनी आंखों में छिपा दर्द देख कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित रुक गए. मासूम बेटी की शादी की चिंता से टूटी मां को देखकर उनका दिल पिघल गया.उसी पल उन्होंने कहा कि मां, आप बस लड़की का रिश्ता देख लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा. कन्यादान भी मैं ही करूंगा. 
ये शब्द सुनते ही सोमती देवी की आंखों से राहत के आंसू झरने लगे.

बेटी की शादी बनी ‘मानवता की बारात’
सोमती देवी ने संसारपुर गांव के सोनू कुमार को बेटी के लिए चुना और तारीख तय हुई. उधर पीयूष दीक्षित ने हर जिम्मेदारी इस तरह उठाई, मानो अपनी ही बेटी की शादी कर रहे हों- भोजन की व्यवस्था, दहेज व आवश्यक सामान,  कपड़े,  बारात और अन्य रस्मों की तैयारी भी किया. हर कदम पर उन्होंने परिवार की तरह साथ निभाया.

मंडप में भावुक कर देने वाला दृश्य
शादी वाले दिन जब थाना प्रभारी मंडप पहुंचे और रीति-रिवाज के अनुसार कन्यादान किया, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. पुलिस की वर्दी में खड़े उस अधिकारी ने साबित कर दिया कि इंसानियत पद से नहीं, दिल से होती है.

जनता में चर्चा
इस घटना के बाद सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय लोगों तक, सभी पीयूष दीक्षित की तारीफ करते नहीं थक रहे. लोग कह रहे हैं कि 
पुलिस वाला नहीं, असली पिता बनकर खड़े हुए दीक्षित जी… यही है मानवता. सहारनपुर में एक बेटी का घर बसाने के साथ-साथ यह घटना इस बात का संदेश भी देती है कि जब व्यवस्था में दिल हो, तो बेबस की दुनिया बदल सकती है.

