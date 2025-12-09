Saharanpur: घर से एक के बाद एक निकलने लगे सांप..देखकर दंग रह गए लोग, मची अफरातफरी!

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक ही घर से एक के बाद एक सांप निकलते दिखाई दिए. जिसके देखकर हर कोई दंग रह गया.
सहारनपुर/नीना जैन: यूपी के सहारनपुर जिले के मुजफ्फराबाद क्षेत्र में स्थित ग्राम बड़ेढ़ी घोगू में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ही मकान से लगातार सात सांप निकल आए. घटना ने पूरे गांव में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. ग्रामीणों के बीच दहशत का यह मंज़र घंटों तक बना रहा. गांव में इस घटना को लेकर चर्चा गर्म है और लोग इतने बड़े पैमाने पर एक ही जगह से सांप निकलने को लेकर हैरान हैं. हालांकि सांप पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का डर अभी भी कम नहीं हुआ है.
एक के बाद एक सांप निकलते देख सहमे लोग
ग्रामीणों के अनुसार नेत्रपाल के मकान में सबसे पहले सुबह एक सांप दिखाई दिया. परिवार ने तुरंत शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लोग अभी पहले सांप को मकान से दूर हटाने की चर्चा ही कर रहे थे कि अचानक मकान के एक कोने से दूसरा, फिर तीसरा और उसके बाद लगातार सांप निकलने लगे. देखते ही देखते मकान की दीवारों और फर्श के आसपास सांपों की लगातार हलचल ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया.
पकड़े गए 7 सांप
घटना की जानकारी मिलते ही गांव वाले बड़ी संख्या में नेत्रपाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए. संभावित खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत एक अनुभवी सपेरे को बुलाया. सपेरा घटनास्थल पर पहुंचा और सावधानीपूर्वक तलाशी अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसने मकान के अलग-अलग हिस्सों से कुल सात सांप पकड़े.
क्या बोला सपेरा?
सपेरे का कहना है कि सांप मकान की फर्श के नीचे बनी किसी खोखली जगह या पुराने गड्ढे में मौजूद थे, जहां हाल ही में सफाई या धूप-छांव के बदलाव के कारण उनकी हलचल बढ़ी होगी. उसने बताया कि पकड़े गए सभी सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से मानव जीवन को खतरा न हो. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मकान की पूरी तरह से सफाई और मरम्मत कराने की सलाह दी है. कई लोगों ने गांव में भी ऐसे स्थानों की जांच करने की बात कही, जहां सांपों के छिपने की संभावना अधिक रहती है.