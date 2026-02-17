Advertisement
Solar Eclipse 2026: जब यूपी का बेहाट बना था देश का ‘ईक्लिप्स कैपिटल’, 2026 के पहले सूर्य ग्रहण पर फिर ताजा हुई 2020 की यादें

Solar Eclipse 2026: आज दुनिया साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण देखेगी. इस खगोलीय घटना को लेकर लोग सुबह से ही उत्सुक हैं. इस हलचल के बीच एक और तारीख याद आ रही है.. वो है 21 जून 2020. यह वही दिन था, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की चर्चा अचानक देशभर में होने लगी थी.

Feb 17, 2026
Solar Eclipse 2026: जब यूपी का बेहाट बना था देश का ‘ईक्लिप्स कैपिटल’, 2026 के पहले सूर्य ग्रहण पर फिर ताजा हुई 2020 की यादें

Solar Eclipse 2026: आज दुनिया साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण देखेगी. इस खगोलीय घटना को लेकर लोग सुबह से ही उत्सुक हैं. लोग गूगल और अन्य जगहों पर सूर्य ग्रहण को लेकर जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं यह कितने बजे शुरू होगा? कहां कितना दिखेगा? क्या सावधानी रखनी होगी? सूर्य ग्रहण को लेकर इस हलचल के बीच एक और तारीख याद आ रही है.. वो है 21 जून 2020. यह वही दिन था, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की चर्चा अचानक देशभर में होने लगी थी. अगर आपको याद हो तो 2020 के सूर्य ग्रहण को लेकर सहारनपुर जिले का बेहाट सुर्खियों में छा गया था. तब आसमान में ‘रिंग ऑफ फायर’ दिखी थी. जलती हुई अंगूठी जैसा सूरज  सब देखना चाह रहे थे. आज के ग्रहण के मौके पर लोग उसी ऐतिहासिक घटना को याद कर रहे हैं और इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं.

बेहाट बना था खगोल विज्ञान का केंद्र

21 जून 2020 को लगा वलयाकार सूर्य ग्रहण उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सिर्फ बेहाट से दिखा था. उस दिन हजारों लोग सुबह से ही छतों पर, मैदानों में और खुले इलाकों में जुट गए थे. वैज्ञानिकों की टीमें विशेष उपकरणों के साथ पहुंची थीं. देशभर के खगोल प्रेमियों के लिए वह खगोलीय घटना किसी उत्सव से कम नहीं थी. टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर बेहाट का नाम छाया हुआ था. कारण साफ था.. ‘रिंग ऑफ फायर’ यानी ऐसा नजारा जो सदियों में एक बार देखने को मिलता है.

2020 की ‘रिंग ऑफ फायर’ क्यों इतनी खास थी?

बता दें कि वलयाकार सूर्य ग्रहण तब बनता है जब चंद्रमा सूरज के सामने तो आ जाता है लेकिन उसे पूरी तरह से ढक नहीं पाता. उस समय सूरज के किनारों से रोशनी निकलती रहती है और एक चमकदार गोल घेरा बनता है. इसे ही ‘रिंग ऑफ फायर’ कहते हैं. 2020 में यह चमत्कारी नजारा कुछ मिनटों के लिए बेहाट के आसमान में दिखा था. लोगों ने इस नजारे को मोबाइल कैमरों में कैद किया, वैज्ञानिकों ने डेटा जुटाया और बच्चों ने पहली बार अपनी आंखों से ऐसा नजारा देखा जो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था. इस सूर्य ग्रहण को लेकर तब वैज्ञानिकों ने कहा था कि जिस जगह से पूरा वलयाकार ग्रहण दिखाई देता है.. वहां दोबारा वैसा नजारा देखने में सदियां लग सकती हैं. यही वजह है कि वह दिन ऐतिहासिक बन गया और आज फिर उसकी चर्चा हो रही है.

2026 का ग्रहण... क्या है अलग?

आज 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है. हालांकि यह 2020 जैसा वलयाकार नहीं है (या देश के हर हिस्से से ‘रिंग ऑफ फायर’ नहीं दिखेगी) लेकिन उत्साह कम नहीं है. लोगों को अब पहले से ज्यादा जानकारी है. सोशल मीडिया, यूट्यूब और विज्ञान मंचों की वजह से आम लोग भी समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे देखना चाहिए. 2020 के मुकाबले अब वैज्ञानिक तैयारियां और बेहतर हैं. तकनीक एडवांस हो चुकी है, लाइव स्ट्रीमिंग आम हो गई है और छोटे कस्बों तक खगोल विज्ञान की चर्चा पहुंच चुकी है.

वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम होता है हर ग्रहण?

हर सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का मौका होता है. वे सूर्य की बाहरी परत, तापमान, रोशनी के फैलाव और अन्य खगोलीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं. 2020 में भी बेहाट में जुटी टीमों ने कई अहम आंकड़े जुटाए थे. आज 2026 में भी अलग-अलग शहरों में वैज्ञानिक अपनी नजरें आसमान पर टिकाए हुए हैं.

लोगों की यादों में बसा है 2020

बेहाट और आसपास के लोगों से बात करें तो वे आज भी 2020 के उस दिन को याद करते हैं. कई लोग बताते हैं कि उस दिन गांव का माहौल बिल्कुल मेले जैसा हो गया था. होटल भरे हुए थे, चश्मे और फिल्टर की बिक्री बढ़ गई थी और हर कोई आसमान की ओर देख रहा था. आज 2026 में भले ही वैसी ‘रिंग ऑफ फायर’ न दिखे लेकिन उस ऐतिहासिक दिन की यादें फिर ताजा हो गई हैं.

सावधानी जरूरी

चाहे 2020 हो या 2026.. सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा के देखना खतरनाक हो सकता है. इसे देखने के लिए हमेशा सर्टिफाइड सोलर फिल्टर या खास चश्मे का इस्तेमाल करें. सीधे आंखों से सूरज को देखने से बचें.

Solar Eclipse 2026

