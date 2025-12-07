Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

'SIR मतलब वोट काटो योजना…', बीजेपी–EC पर अखिलेश यादव ने लगाया मिलीभगत का आरोप

Saharanpur News: पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने कहा कि SIR का मतलब असल में सरकार की 'वोट काटो योजना' है, जिसके जरिए विपक्षी वोटों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया जा रहा है

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:32 PM IST
Akhilesh Yadav
Akhilesh Yadav

Saharanpur News/नीना जैन:  सहारनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी, प्रशासन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि SIR का मतलब है 'वोट काटो योजना', जिसके जरिए विपक्ष के वोट कम कराने की साज़िश चल रही है. अखिलेश ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी यही खेल हुआ, और ऐसे में 'जो लोग चुने गए, वह गलत चुने गए हैं.'

अखिलेश यादव ने कहा कि “SIR” अभियान से भाजपा खुद घबराई हुई है क्योंकि पिछली बार वह बंगाल और कई सीटों पर हार चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में प्रयोग सफल होने के बाद बीजेपी इसे पूरे देश में लागू कर रही है.

घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार पर तंज
अखिलेश ने कहा कि घुसपैठ की बात करने वाली पार्टी को खुद बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने घुसपैठिए पाए गए. उन्होंने कहा कि आप खोजेंगे तो कुछ-एक मिलेंगे, लेकिन वोट तो बड़े पैमाने पर काट देंगे. 

मनोज तिवारी के डॉलर वाले बयान पर चुटकी
अखिलेश ने सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग गाने-बजाने वाले हैं, इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए. डॉलर बढ़ने से कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है. अमेरिका के टैरिफ से व्यापार पर पहले ही असर पड़ा है और सरकार अर्थव्यवस्था को डुबोने में लगी है. 

कोडिन सिरप और बुलडोजर पर निशाना
खांसी की दवा ‘कोडिन सिरप’ मामले पर अखिलेश ने कहा कि बच्चों को यह सिरप पिलाने वालों को जेल भेजा जाए और उनके पीछे बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन उन्होंने तंज कसा कि अब लग रहा है कि बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया, चाबी ही खो गई है, क्योंकि इस मामले में बीजेपी के लोग शामिल हैं. 

बाबरी मस्जिद और भावनाओं की राजनीति
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव भावनाओं पर लड़ती है और समाज में इमोशन डालकर राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि भारत मिली-जुली संस्कृति वाला देश है, जहां सदियों से लोग एक-दूसरे की भाषा, पहनावे और संस्कृति से जुड़े हुए हैं.

बीजेपी राष्ट्रवादी कम, राष्ट्र-विवादी ज्यादा
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का मकसद लोगों को एक करना नहीं, बल्कि दूर करना है. महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली और उद्योगों की कमी जैसे मुद्दों पर उनके पास कोई जवाब नहीं है. वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को लेकर अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार 11 साल बाद जागी है. उन्होंने कहा कि रूस हमारा पुराना मित्र है, लेकिन यह सरकार देर से समझी. हम व्यापार लेने गए थे, पर उन्होंने हमारा कारोबार ले लिया. 

केशव मौर्य और इंडिगो विवाद पर प्रतिक्रिया
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वह बौखलाए हुए हैं, उन्हें बस कुर्सी चाहिए. इंडिगो फ्लाइट विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के दबाव में है और पैसे वाले सरकार पर हावी हो जाते हैं. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मृतक लेखपालों के परिवारों को एक करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी दी जाए.

