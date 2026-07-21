सपा नेता के मीट प्लांट में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, 2 नाबालिग समेत 14 महिला मजदूरों की तबीयत बिगड़ी

सपा नेता का है मीट प्लांट

दरअसल, यह पूरा मामला गागलहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित एएलएम मीट प्लांट का है. यह प्लांट सपा नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान का है. बताया जा रहा है कि प्लांट में करीब 250 मजदूर काम करते हैं. इन मजदूरों को रोज 350 रुपये मिलते हैं. मंगलवार दोपहर प्लांट में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. इसके बाद वहां काम कर रहे मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. कुछ ही देर में कई महिला कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ीं. इसके बाद फैक्ट्री में काम बंद करा दिया गया. सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.