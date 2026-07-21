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सपा नेता के मीट प्लांट में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, 2 नाबालिग समेत 14 महिला मजदूरों की तबीयत बिगड़ी

Saharanpur News: सपा नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान का गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में मीट प्लांट हैं. मंगवार को अमोनिया गैस रिसाव के चलते हड़कंप मच गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 21, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:04 PM IST
सपा नेता के मीट प्लांट में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, 2 नाबालिग समेत 14 महिला मजदूरों की तबीयत बिगड़ी
Image Credit: जी न्यूज संवाददाता

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