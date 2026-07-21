सपा नेता के मीट प्लांट में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, 2 नाबालिग समेत 14 महिला मजदूरों की तबीयत बिगड़ी

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में एक मीट प्लांट में गैस रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई. प्लांट में काम कर रही 14 महिला मजदूरों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इनमें 2 नाबलिग लड़कियां भी शामिल हैं. कई महिलाएं बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. यहां सभी का इलाज चल रहा है.
सपा नेता का है मीट प्लांट
दरअसल, यह पूरा मामला गागलहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित एएलएम मीट प्लांट का है. यह प्लांट सपा नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान का है. बताया जा रहा है कि प्लांट में करीब 250 मजदूर काम करते हैं. इन मजदूरों को रोज 350 रुपये मिलते हैं. मंगलवार दोपहर प्लांट में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. इसके बाद वहां काम कर रहे मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. कुछ ही देर में कई महिला कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ीं. इसके बाद फैक्ट्री में काम बंद करा दिया गया. सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
इन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया
14 महिलाओं सकीबा, नसरीन, गुलशन, सरवीन, रुखसार, निशा, नयना, निशा, मीसबा, मजरीन, फमीना, बानो, सरीन और नगमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ महिलाओं की हालत गंभीर है. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने गैस रिसाव के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अस्पताल में भर्ती मजदूरों की हालत पर भी नजर रखी जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सभी प्रभावित मजदूर खतरे से बाहर हैं.
पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने क्या कहा?
पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि फैक्ट्री के फ्रीजर में लगे पाइप से गैस रिसाव हुआ था. स्टाफ ने 14 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया था. प्राथमिक उपचार के बाद 12 को छुट्टी मिल गई है, बाकी दो का उपचार चल रहा है. श्रमिकों की हर संभव मदद की जा रही है. उनकी मदद की जाएगी.