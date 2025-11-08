Shamli Accident: यूपी के शामली में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसे में स्विफ्ट कार सवार चार दोस्तों की मौत हो गई. यह दुर्घटना पानीपत-खटीमा हाईवे पर बुटराड़ा फ्लाईओवर के पास हुई.
शामली/श्रवण पंडित: यूपी के जनपद शामली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जहाँ पर पानीपत–खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. चारों युवक हरियाणा से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार .
कहां हुआ हादसा
आप को बता दें कि मामला बाबरी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर स्थित गांव बुटराड़ा के निकट का है जहां पर सड़क किनारे एक कैंटर खड़ा हुआ था और पीछे से आ रही तेज गति वह अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने उसमें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्ती की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में सवार चार दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसके टुकड़े 100 मीटर तक बिखर गए. चारों युवकों के शव कार में इस कदर फंस गए थे कि उन्हें निकालने के लिए गाड़ी को काटना पड़ा.
हरियाणा के रहने वाले थे चारों युवक
सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन -फानन में थाना बाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया. फिलहाल पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही में जुट गई है. बताया जा रहा है कि चारों युवक हरियाणा के रहने वाले थे और पुलिस उनके पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने का प्रयास कर रही है.
वही इस बारे में एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार चरखीदादरी नंबर (एचआर-19के-8004) की है और हादसे के वक्त चारों युवक संभवतः हरिद्वार की ओर जा रहे थे. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने चारों मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.