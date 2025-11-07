जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर लगाने वाला सहारनपुर में छिपा था, श्रीनगर से यूपी पहुंची पुलिस

Saharanpur News: आरोपी डॉ. आदिल अहमद राठर पुत्र अब्दुल माजिद निवासी अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर), सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक बड़े अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में तैनात था. कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे.
Saharanpur News: सहारनपुर से पुलिस ने एक निजी अस्पताल फेमस मेडिकेयर में मेडिसिन विशेषज्ञ पद पर कार्यरत डॉ. आदिल अहमद को गिरफ्तार किया है. आदिल इस अस्पताल में पिछले छह माह से काम कर रहा था. आरोपी डॉक्टर पर श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है. श्रीनगर पुलिस ने मामले में पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, लेकिन CCTV फुटेज के आधार पर डॉक्टर की पहचान होने के बाद गिरफ्तारी की गई.
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, आरोपी डॉ. आदिल अहमद राठर पुत्र अब्दुल माजिद निवासी अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर), सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक बड़े अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में तैनात था. कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें आतंकी संगठन के समर्थन में संदेश लिखे थे. इस घटना के बाद श्रीनगर में तनाव फैल गया था और पुलिस ने 28 अक्टूबर को इस मामले में केस दर्ज किया था.
सीसीटीवी में पोस्टर लगाता दिखा
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले. इनमें डॉ. आदिल पोस्टर लगाते हुए नजर आया. इसके बाद श्रीनगर पुलिस ने उनके पैतृक गांव अनंतनाग में परिजनों से पूछताछ की और मोबाइल सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस की. सूत्रों के अनुसार, सहारनपुर में डॉक्टर आदिल के खिलाफ कोई स्थानीय मुकदमा दर्ज नहीं है. श्रीनगर पुलिस ने अपने केस का नंबर और विवरण साझा किया है, जिसके तहत उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया है.
महिला डॉक्टर से निकाह
बताया गया कि डॉ. आदिल पहले दिल्ली रोड के एक बड़े अस्पताल में भी कार्यरत था, लेकिन कुछ समय बाद अंबाला रोड के अस्पताल में नौकरी करने लगा. सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने हाल ही में 4 अक्टूबर को एक महिला डॉक्टर से निकाह किया और सितंबर माह में छुट्टी पर चला गया था. अब 24 अक्टूबर को वापिस आया. 5 नवंबर को अचानक अपनी माता की तबीयत खराब होना कहकर हास्पिटल से चला गया.
स्थानीय पुलिस भी अलर्ट
बाद में गिरफ्तार की खबर आई. वहीं, अब लोकल पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है. जम्मू-कश्मीर से आने वाले लोगों की जांच शुरू की जा रही है. बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के कई डॉक्टर सहारनपुर में रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक निजी डॉक्टर के यहां पर ही कई जम्मू-कश्मीर के लोग काम करते हैं. ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस भी सतर्क हो गई है.
