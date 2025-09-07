Bijnor News: गुलदार के बाद आवारा कुत्तों का खौफ, एक-दो नहीं तीन बच्चों को नोंच डाला, डर के मारे घरों में दुबके लोग
Bijnor News: गुलदार के बाद आवारा कुत्तों का खौफ, एक-दो नहीं तीन बच्चों को नोंच डाला, डर के मारे घरों में दुबके लोग

Stray Dog Terror in Bijnor: बिजनौर में गुलदार के बाद आवारा कुत्तों का आतंक शुरू हो गया है. आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्चों पर हमला कर दिया. इस हमले में तीन बच्चे घायल हो गए. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:42 AM IST
Bijnor News/राजवीर चौधरी: बिजनौर में अभी गुलदार का आतंक थमा भी नहीं था कि आवारा कुत्तों ने उत्पात मचा दिया. जिले में आवारा कुत्तों के झुंड ने तीन बच्चों पर हमला कर दिया. इस हमले में तीनों मासूम घायल हो गए. जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

तीन बच्चों पर कुत्तों का हमला
यह घटना जिले के थाना नहटौर के गांव बेगराजपुर की है. यहां अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने तीन बच्चों पर हमला कर दिया. जिसमें तीन बच्चे बुरी तरह घायल हो गए. जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है. उसे सीएचसी ले जाया गया. जहां से डाक्टरों ने बच्चे को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है.

जिले में दहशत का माहौल
जनपद में गुलदार के आतंक से तो लोग परेशान थे ही अब आवारा कुत्तों के आतंक से भी लोग परेशान है. जिले में लगातार कुत्तों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं. ताजा मामला नहटौर थाना क्षेत्र के गांव बेगराजपुर का है. वहां कुत्तों के झुंड ने तीन बच्चों पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं. जिले में आए दिन गुलदार, बंदर और कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आती रहती है. जिससे लोगों में दहशत फैल गई है.

यह भी पढ़ें: Prayagraj News: हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े दो युवक और दो युवती, ऐसे चल रहा था देह व्यापार का खेल

