सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, खेत में पलटा ट्रैक्टर, तीन लोगों की मौके पर मौत

Saharanpur News: सहारनपुर में देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. जहां पर एक ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर सड़क से करीब पांच फीट नीचे खेत में पलट गया. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:59 AM IST
Saharanpur News/जीना जैन:  उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. जनता रोड की ओर जा रहा एक ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर सड़क से करीब पांच फीट नीचे खेत में पलट गया. ट्रैक्टर में सवार तीन लोग उसके नीचे दब गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

कहां पर हुआ ये हादसा?
दरअसल, ये हादसा  थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहटा रोड मढगांव के पास की बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर को सीधा कर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की जान जा चुकी थी. मृतकों की पहचान खूबनपुर निवासी 70 वर्षीय विशंभर, 40 वर्षीय करण और 25 वर्षीय अपींन के रूप में हुई है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को भी जप्त कर लिया गया है.

ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में ईंट भट्टों के लिए खेतों से मिट्टी निकाली जा रही थी, जिसकी वजह से सड़क और खेत के बीच की गहराई बढ़ गई थी. इसी असंतुलन के चलते ट्रैक्टर नीचे जा गिरा और यह दर्दनाक हादसा हो गया. 

