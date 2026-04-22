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मुजफ्फरनगर में ‘तबादला एक्सप्रेस’ दौड़ी, 16 निरीक्षक-उपनिरीक्षकों के तबादले इधर-उधर, 12 थानों की कमान बदली

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय वर्मा ने जिले में व्यापक स्तर पर तबादले करते हुए ‘तबादला एक्सप्रेस’ चला दी है. इस कार्रवाई के तहत 16 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जबकि 12 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:49 AM IST
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मुजफ्फरनगर में ‘तबादला एक्सप्रेस’ दौड़ी, 16 निरीक्षक-उपनिरीक्षकों के तबादले इधर-उधर, 12 थानों की कमान बदली

मुजफ्फरनगर न्यूज/अंकित मित्तल : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय वर्मा ने जिले में व्यापक स्तर पर तबादले करते हुए ‘तबादला एक्सप्रेस’ चला दी है. इस कार्रवाई के तहत 16 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जबकि 12 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. इस फेरबदल से जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की मंशा जाहिर की गई है.

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बदलाव
यह तबादला अभियान केवल शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं. सिटी कोतवाली, मंडी, खालापार जैसे अहम शहरी थानों के साथ-साथ मंसूरपुर, पुरकाजी और भौराकलां जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. इससे साफ है कि पुलिस प्रशासन पूरे जिले में संतुलित और प्रभावी व्यवस्था लागू करना चाहता है.

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
इन तबादलों के तहत निरीक्षक आनंद देव मिश्रा को मंडी थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि निरीक्षक बृजेश शर्मा को सिटी कोतवाली की कमान सौंपी गई है. निरीक्षक बबलू वर्मा को खालापार थाना प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा निरीक्षक कर्मवीर को साइबर क्राइम थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.
वहीं जयवीर को फुगाना और मानवेंद्र को पुरकाजी थाना प्रभारी बनाया गया है. निरीक्षक विपिन त्यागी को मंसूरपुर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है. ज्ञानेंद्र को रामराज और योगेंद्र को भौराकलां थाना सौंपा गया है. साथ ही निरीक्षक रवेंद्र यादव को अपराध शाखा प्रभारी बनाया गया है.

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कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश
इस बड़े स्तर के फेरबदल के पीछे मुख्य उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना माना जा रहा है. लगातार बदलती चुनौतियों और अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए SSP ने यह निर्णय लिया है. नए अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हुए अपराध पर अंकुश लगाएंगे और जनता का भरोसा मजबूत करेंगे.

पुलिस महकमे में हलचल तेज
इस बड़े फेरबदल के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है. नए तैनात अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी हैं. आने वाले दिनों में इन बदलावों का असर जिले की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्यशैली पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें : फिर सुर्खियों में मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद, 1989 की अनियमितता से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, अब ध्वस्तीकरण की बाध्यता
 

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