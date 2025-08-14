Shamli News: नगर पालिका में तिरंगे का अपमान, 15 अगस्त से पहले पोछा लगाने में किया इस्तेमाल
Shamli News: नगर पालिका में तिरंगे का अपमान, 15 अगस्त से पहले पोछा लगाने में किया इस्तेमाल

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है. आरोप है कि नगर पालिका के एक कर्मचारी ने सभासद कक्ष में भारतीय तिरंगे से पोछा लगाया और फिर उसे गंदा करके कोने में फेंक दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:55 PM IST
Shamli News/श्रवण शर्मा: देशभर में जहां 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, वहीं शामली नगर पालिका में भाजपा चेयरमैन होने के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया. सभासद कक्ष में तिरंगे को पानी से भिगो-भिगोकर पोछा लगाया गया और फिर उसे गंदा कर एक कोने में फेंक दिया गया. घटना की जानकारी मिलने पर सभासद निशिकांत और अनिल उपाध्याय मौके पर पहुंचे, गंदा तिरंगा उठाया और बाहर ले आए.

कहां का है मामला?
बताया जा रहा है कि यह मामला सिटी नगर पालिका के सभासद कक्ष का है. सभासदों ने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा चेयरमैन के कार्यकाल में यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी 15 अगस्त के अवसर पर कर्मचारियों ने उल्टा तिरंगा फहरा दिया था, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी.

तिरंगे से पोछा लगाने की घटना से नगर पालिका में हड़कंप मच गया. सभासदों ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने दोनों सभासदों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

