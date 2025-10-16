सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, स्कूली वैन की टक्कर में दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

Saharanpur Road Accident: सहारनपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सड़क हादसे में दो की मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल बन चुका है.
Saharanpur Road Accident: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में बृहस्पतिवार की सुबह स्कूली वैन की टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही ज़िंदगी की डोर टूट गई. असदपुर करंजाली निवासी कन्हैया (15) और सुल्तानपुर बास्तम निवासी हीरा (22) इस हादसे के शिकार हो गए. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
कहां पर हुई ये घटना?
देवबंद स्थित बास्तम मार्ग ये घटना हुआ. जानकारी के अनुसार, शिवकुमार का बेटा कन्हैया और राजकुमार का बेटा हीरा बाइक पर सवार होकर बास्तम से करंजाली गांव जा रहे थे. जैसे ही वह बास्तम मोड़ पर पहुंचे, सामने से आ रही स्कूली वैन से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद एक को मेरठ और दूसरे को सहारनपुर रेफर किया गया, लेकिन दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.
घटना के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ अस्पताल में जमा हो गई. मौके पर एसडीएम युवराज सिंह, सीओ अभितेष सिंह और इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा पहुंचे और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. पुलिस ने स्कूली वैन को कब्जे में ले लिया है, जबकि करंजाली निवासी चालक फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है.
