सहारनपुर में घुड़चढ़ी के दौरान बवाल! डीजे की आवाज को लेकर भिड़े दो समुदाय, शादी की खुशियों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव

सहारनपुर न्यूज/ नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देर रात घुड़चढ़ी के दौरान दो समुदायों के युवकों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई. देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों की तरफ से लाठी-डंडे चल गए, जिसमें कई युवक घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. देर रात सीओ देवबंद और थानाध्यक्ष नागल सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

कैसे हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी राजेश सैनी के पुत्र नितिन सैनी की बारात जानी थी. रात करीब 9:30 बजे घुड़चढ़ी का कार्यक्रम चल रहा था. जैसे ही घुड़चढ़ी शमशाद के मकान के पास पहुंची, आरोप है कि वहां मौजूद लगभग दर्जनभर युवक अचानक घुड़चढ़ी में शामिल युवकों पर टूट पड़े. आरोप है कि हमलावरों के हाथों में धारदार हथियार भी थे और उन्होंने हवाई फायर भी किया. हमले से घबराकर युवक इधर-उधर भागने लगे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई.

पुलिस ने संभाली स्थिति

सूचना पर थानाध्यक्ष राजकुमार चौहान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. रात में ही सीओ देवबंद तथा आसपास के थानों की फोर्स गांव में पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए रातभर पुलिस की गश्त और पहरा जारी रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुकदमा दर्ज, एक युवक गंभीर

हमले में घायल युवक निखिल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. पीड़ित पक्ष के राजेश सैनी ने 10 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.दूसरे पक्ष का कहना है कि डीजे की आवाज कम करने को कहा गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा और मारपीट हो गई। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है

यह भी पढ़ें :ससुर जी! मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा... सिपाही दूल्हे के एक फोन कॉल से टूटा दुल्हन का सपना, मंडप में घंटों करती रही इंतजार

