Add Zee Business As A Preferred Source
App

कौन हैं आयुष मलिक उर्फ रहमान? जानें, दो मेडिकल स्टोर और करोड़ों की संपत्ति के मालिक की पूरी कहानी

Ayush Malik and Chandni Qureshi: शामली जिले में आयुष मलिक और चांदनी कुरैशी की प्रेम कहानी इन दिनों सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यह मामला केवल दो लोगों के प्यार तक सीमित न रहकर धर्म, परिवार और कानूनी दांव-पेंच में उलझ गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 09, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:56 AM IST
कौन हैं आयुष मलिक उर्फ रहमान? जानें, दो मेडिकल स्टोर और करोड़ों की संपत्ति के मालिक की पूरी कहानी

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं आयुष मलिक उर्फ रहमान? दो मेडिकल स्टोर और करोड़ों की संपत्ति के मालिक कहानी
Shamli news0 min ago
2
UP panchayat elections11 min ago
3
Lucknow news27 min ago
4
Muzaffarnagar33 min ago
5
UP Police Exam1 hr ago