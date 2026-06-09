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Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आयुष मलिक और चांदनी कुरैशी की प्रेम कहानी इन दिनों सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यह मामला केवल दो लोगों के प्यार तक सीमित न रहकर धर्म, परिवार और कानूनी दांव-पेंच में उलझ गया है.
क्या है पूरा मामला?
आयुष मलिक, जो कि शामली के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता देवराज मलिक केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं. परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति और व्यवसाय है. विवाद तब बढ़ा जब देवराज मलिक की शिकायत पर पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को जेल भेज दिया. चांदनी के अन्य परिजनों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं.
आयुष का दावा और धर्म परिवर्तन
मीडिया के सामने आए आयुष का कहना है कि उन्होंने 12 साल पहले ही अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना लिया था. उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से इस्लाम से प्रभावित थे और पाकिस्तान के विद्वान डॉ. इसरार अहमद के वीडियो देखकर उन्होंने इसे आत्मसात किया. आयुष ने कहा कि उन्होंने अपना नाम पहले मोहम्मद अली और फिर रहमान रखा था.
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह बात इतने सालों तक क्यों छिपाई, तो आयुष ने कहा कि उनके घरवालों को डर था कि इस सच के बाहर आने पर परिवार की बेटियों की शादी में मुश्किलें आएंगी. आयुष ने स्पष्ट किया कि उन पर हिंदू धर्म में वापसी का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं करेंगे.
आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर
इस मामले में दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं. आयुष के पिता देवराज मलिक का कहना है कि उनका बेटा उनसे अलग हो चुका था और चांदनी के संपर्क में आने के बाद उसने यह कदम उठाया. उन्होंने सीधे तौर पर चांदनी और उसके परिवार पर आरोप लगाया है कि वे केवल उनकी संपत्ति हथियाने के लिए यह सब कर रहे हैं और आयुष का धर्म परिवर्तन कराया गया है.
वहीं, आयुष ने चांदनी का बचाव करते हुए उन पर लगे लालच के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. आयुष ने कहा कि चांदनी ने कभी सुख-सुविधाओं की मांग नहीं की और वह अपनी धार्मिक मर्यादाओं का पूरी तरह पालन करती थी.
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