आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर

इस मामले में दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं. आयुष के पिता देवराज मलिक का कहना है कि उनका बेटा उनसे अलग हो चुका था और चांदनी के संपर्क में आने के बाद उसने यह कदम उठाया. उन्होंने सीधे तौर पर चांदनी और उसके परिवार पर आरोप लगाया है कि वे केवल उनकी संपत्ति हथियाने के लिए यह सब कर रहे हैं और आयुष का धर्म परिवर्तन कराया गया है.