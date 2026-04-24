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सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज नहर में मामा-भांजे डूबे, NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन... एक को बचाया गया

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज नहर में पैर फिसलने से दो युवक डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने NDRF और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 24, 2026, 03:10 PM IST
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हथिनीकुंड बैराज नहर में दो युवक डूबे
हथिनीकुंड बैराज नहर में दो युवक डूबे

नीना जैन/सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज नहर में पैर फिसलने से दो युवक डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने NDRF और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 

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