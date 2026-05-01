नाबालिग बेटी से दुष्कर्म! पहले चाचा... शिकायत की तो पिता भी बना हैवान, मुजफ्फरनगर में बाप-बेटी का रिश्ता शर्मशार

अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामना आई है. यहां पहले एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया तो वहीं इसकी शिकायत पीड़िता द्वारा जब अपने पिता को की गई तो ये कलयुगी पिता भी हैवान बन बैठा, जिसके चलते इस कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया.

क्या है पूरा मामला

दरसअल नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिक किशोरी ने 30 अप्रैल को अपने पिता फरमान और चाचा आसिफ पर कई महीना तक बलात्कार करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने उस दौरान तुरंत पिता और चाचा के विरुद्ध बीएनएस की धारा 65(1),115(2),351(3) और 5/6 पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर तुरंत पिता और चाचा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

पिता की हरकतों के चलते मां ने घर छोड़ा

बताया जा रहा है कि पीड़ित किशोरी की मां कुछ साल पहले आरोपी पिता की हरकतों से परेशान होकर उन्हें छोड़कर चली गई थी, जिसके चलते एक दिन मौका पाकर पीड़िता के चाचा आसिफ ने पहले उसके साथ घिनोना काम किया और फिर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए 4 महीनों तक लगातार पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा, जिसके बाद परेशान होकर किसी तरह पीड़ित किशोरी ने जब अपने पिता को चाचा की करतूत बताई तो इस कलयुगी पिता ने भी एक दिन अपनी इस बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला. इसके बाद किसी तरह पीड़ित किशोरी ने शामली निवासी अपनी मामी से संपर्क किया और अपने पिता और चाचा की सारी करतूत बताई. इसके बाद पीड़ित किशोरी ने अपने मामी के साथ कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी.

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घटना पर पुलिस का बयान

इस मामले में एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर के सामने एक बच्ची आई, जिसकी उम्र 14 साल थी. उसने आरोप लगाया कि उसके पिता और उसके चाचा ने कुछ महीनों के अंतराल में उसका रेप किया. दुष्कर्म किया सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया. बीएनएस और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में और पिता और चाचा को गिरफ्तार किया जा चुका है. बच्ची के बयान लिए जा रहे हैं, और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही हैं.