अलकायदा आतंकी बिलाल खान पर यूपी ATS का बड़ा खुलासा....4000 पाक नंबरों से जुड़ा, AQIS हैंडलरों से लेता था आदेश

UP ATS AQIS Terror Link: यूपी के एटीएस ने बिलाल खान को लेकर कई खुलासे किए हैं. संदिग्ध आतंकी बिलाल खान अल कायदा इन इंडिया सब-कांटिनेंट के साथ मिलकर आतंकी हमले अंजाम देने की साजिश रच रहा था. आतंकी संगठन ‘अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट’ (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था.
सहारनपुर/ विशाल: उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने सहारनपुर जिले के तीतरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पापरी निवासी बिलाल खान उर्फ बिलाल पुत्र शरीफउल्ला को गिरफ्तार किया है. प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) का सक्रिय सदस्य बताए जा रहे बिलाल पर भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने और शरिया-आधारित राज्य स्थापित करने की घातक साजिश रचने का गंभीर आरोप है. आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, बिलाल आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था.
बिलाल खान के चौंकाने वाले खुलासे
सहारनपुर से गिरफ्तार अल कायदा के आतंकी बिलाल खान की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यूपी एटीएस के अनुसार, बिलाल करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था और अपने AQIS हैंडलरों से लगातार संपर्क में था. वह भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था.बिलाल पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के खिलाफ हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था. उसकी कोशिश थी कि भारत की संवैधानिक सरकार को गिराया जाए और देश में शरीयत आधारित कानून का राज्य की स्थापना की जाए. यह खुलासा एटीएस ने बिलाल खान को पुलिस रिमाड पर लेकर पूछताछ करने के बाद किया है.
ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी से प्रेरित था बिलाल खान
जांच में पता चला है कि बिलाल खान, अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी से प्रेरित था. वह AQIS के पहले चीफ आसिम उमर संभली का कट्टर समर्थक था और उसके भाषणों व विचारों को सोशल मीडिया पर फैलाता था. आसिम उमर संभल (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला था और AQIS की स्थापना के समय उसका प्रमुख बनाया गया था.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी बिलाल ने मारे गए आतंकियों को शहीद बताया और भारतीय सेना के खिलाफ वीडियो शेयर किए. वह पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर को भारत से अलग करने वाले कंटेंट भी फैलाता था.
गुप्त तरीके से हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि एटीएस ने सहारनपुर के तीतरों नकुड़ क्षेत्र के ग्राम पापरी निवासी बिलाल खान को 15 सितंबर को मेरठ से गिरफ्तार किया था. सुरक्षा कारणों से इस गिरफ्तारी को सार्वजनिक नहीं किया गया. 4 नवंबर को जब बिलाल को रिमांड पर लिया गया, तब उसकी आतंकी संलिप्तता और नेटवर्क से जुड़े ठोस प्रमाण सामने आए.