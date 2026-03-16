मकान अच्छा बनाइए, अभी दो किस्त और मिलेंगी... सीएम योगी ने सहारनपुर की सुनीता को दिलाया भरोसा

नीना जैन/सहारनपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की. सहारनपुर जिले के 10 हजार 214 लाभार्थियों के बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये पहुंच गए. इस दौरान सीएम योगी ने सहारनपुर की लाभार्थी सुनीता से वर्चुअल संवाद किया. सीएम योगी ने सुनीता से कहा कि मकान अच्छा बनाइए, अभी दो किस्त और मिलेगी.

10 हजार 214 लोगों को मिली सौगात

जनमंच में आयोजित समारोह में प्रतीक के रूप में 10 लाभार्थियों को नगर विधायक राजीव गुंबर, विधायक देवेंद्र निम, मंडलायुक्त डॉ. रुपेश कुमार, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए. प्रदेश में सर्वाधिक 10 हजार 214 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र सहारनपुर में वितरित किए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया.

सुनीता से सीएम ने पूछा, किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा?

मुख्यमंत्री योगी ने सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी में कुछ लाभार्थियों के साथ उपस्थित संतनगर, नुमाइश कैंप निवासी सहारनपुर की एक लाभार्थी सुनीता पत्नी अशोक कुमार से भी संवाद किया. मुख्यमंत्री योगी ने सुनीता से पूछा, उसका घर कहां हैं, सरकारी योजनाओं का क्या-क्या लाभ मिला है? घर में कौन-कौन है, तुम्हारे साथ जो लाभार्थी बैठे हैं, इन सबको भी लाभ मिल रहा है ना?

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योगी से बातकर खुश हुईं सुनीता

इस पर सुनीता ने जवाब दिया- ‘जी सबको लाभ मिल रहा है, मैं आज बहुत खुश हूं. परिवार में हम चार लोग हैं, हमारे दो बच्चे हैं, मेरे पति बिजली का काम करते हैं. मुख्यमंत्री ने सुनीता से आगे कहा, ‘‘घर बनायेंगे तो बिजली का काम फ्री हो जायेगा, यह घर प्रधानमंत्री ने आपको दिया है. मकान अच्छा बनाइए, अभी दो किस्त आपको और मिलेंगी.’’ मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में आज 90 हजार लाभार्थियों को सिंगल क्लिक से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पहली किस्त भेजी गयी है.

'चेहरा देखकर योजना का लाभ नहीं दिया है'

सहारनपुर में 10 हजार 214 को यह लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि हमने चेहरा देखकर लाभ नहीं दिया है. गरीब, महिला, वंचित, दलित व अनुसूचित जाति आदि सभी को दिया है. इससे इन लाभार्थियों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा तो उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा. राज्य विकास की ओर बढे़गा और राज्य की अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा. नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि जाति -धर्म से ऊपर उठकर योगी आदित्यनाथ की सरकार सबके सपनो को साकार कर रही है. उन्होंने कहा कि आज सवा दस हजार में से महानगर के 09 हजार लाभार्थियों को लाभ मिला है. प्रधानमंत्री के सबका साथ-सबका विकास का उल्लेख करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की भी बात की.

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