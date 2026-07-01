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विपक्ष के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं... सहारनपुर में गरजे सीएम योगी

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहे. अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जिले के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 01, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:34 PM IST
विपक्ष के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं... सहारनपुर में गरजे सीएम योगी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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