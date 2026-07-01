विपक्ष के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं... सहारनपुर में गरजे सीएम योगी

सबका साथ, सबका विकास का संकल्प

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश के हर नागरिक के विकास के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है. जब यह सरकार किसी बात की चिंता करती है, तो वह केवल एक क्षेत्र या वर्ग की नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 1 लाख 60 हजार गांवों और 57 हजार ग्राम पंचायतों की एक समान चिंता करती है.