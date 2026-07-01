विपक्ष के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं... सहारनपुर में गरजे सीएम योगी

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Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहे. अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जिले के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने जिले को करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का तोहफा दिया, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है.
सबका साथ, सबका विकास का संकल्प
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश के हर नागरिक के विकास के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है. जब यह सरकार किसी बात की चिंता करती है, तो वह केवल एक क्षेत्र या वर्ग की नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 1 लाख 60 हजार गांवों और 57 हजार ग्राम पंचायतों की एक समान चिंता करती है.
उनका स्पष्ट संदेश था कि विकास की धारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिना भेदभाव के हर गरीब को आवास, शौचालय, बिजली और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
फूट डालो और राज करो की राजनीति से सावधान
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण समाज को जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा, जातियों और क्षेत्रों के नाम पर बांटने वाले लोग असल में आपको और प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं. इनके बहकावे में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.
उन्होंने युवाओं और आम जनता से अपील की कि वे विकास के एजेंडे के साथ जुड़ें और समाज में एकता बनाए रखें. मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सहारनपुर का विकास उनकी प्राथमिकता है और आने वाले समय में यहां की तस्वीर और बेहतर होगी.
विकास कार्यों से बदलेगी सहारनपुर की तस्वीर
आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, उनमें मुख्य रूप से सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे. सहारनपुर के नागरिकों में मुख्यमंत्री के इस दौरे और विकास कार्यों को लेकर काफी उत्साह देखा गया.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरसावा से 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारंभ किये