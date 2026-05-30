यूपी को एक और सौगात! उच्च शिक्षा पर लगेंगे नए पंख, पीएम मोदी देंगे राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा

Saharanpur News: यूपी वालों को एक और राज्य विश्वविद्यालय की सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सहारनपुर में मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा देंगे. विश्वविद्यालय निर्माण का काम अंतिम चरण में है. पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं. राज्य विश्वविद्यालय शुरू होने से सहारनपुर ही नहीं आसपास शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली आदि जिलों के हजारों छात्रों को फायदा होगा. आइए जानते हैं मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय ​का उद्घाटन कब होगा?.

आसपास जिलों के हजारों छात्रों को होगा फायदा

बता दें कि सहारनपुर में मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय बनाने का काम 2023 में शुरू किया गया था. निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पिछले दो सालों से हो रही है. उद्घाटन के बाद नए शैक्षणिक सत्र से ग्रेजुएशन की भी कक्षाएं संचालित हो सकती हैं. राज्य विश्वविद्यालय के शुरू होने से शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, मेरठ आदि जिलों के हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना होगा.

पीजी में 28 पाठ्यक्रम

मां शाकंभरी विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर केवल दो पाठ्यक्रम बीबीए और बीकाम संचालित हैं. दोनों पाठ्यक्रमों में 60-60 सीटें हैं. साथ ही 10 फीसदी सीटें ईडब्लयूएस के लिए अलग से बढ़ाई जा सकती हैं. वहीं परास्नातक स्तर पर 28 पाठ्यक्रमों में प्रवेश होंगे. एमबीए (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड मशीन लर्निंग), एमकाम (एंटरप्रिन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस) और एमएससी (पब्लिक हेल्थ) संचालित होंगे. इसके अलावा एमए-एआई, एमए (लाइफलांग लर्निंग एंड एक्सटेंशन), मास्टर इन सोशल वर्क, एमएससी-स्टेटिस्टिक्स, एमएससी-फिजिक्स, एमएससी-केमेस्ट्री, एमए (ह्यमून राइट्स एंड ड्यूटीज), एमए-सोशियोलाजी, एमए-वुमेन्स स्टडीज, एमएससी-मैथमेटिक्स, एमएससी-जूलाजी, एमएससी-एनवायरन्मेंटल स्टडीज, एमएससी-बाटनी, मास्टर आफ लॉ में प्रवेश ले सकते हैं.

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कब होगा उद्घाटन?

पीजी स्तर पर संचालित सभी पाठ्यक्रमों में 30-30 सीटें हैं. पीजी के पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थियों की संख्या अधिक होने पर ईडब्ल्यूएस कोटे में तीन-तीन सीटें अलग से बढ़ाई जा सकती हैं. उच्च शिक्षा विभाग के अफसर अब जून महीने में प्रस्तावित प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जुटे हैं. इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफसर वाई विमला हैं. वह भी तैयारियों में जुटे हैं.

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