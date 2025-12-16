Advertisement
यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर! सहारनपुर-बलिया समेत इन जिलों में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, कई अपराधी अरेस्ट

UP Encounter:  उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच सहारनपुर बलिया में  पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:50 AM IST
यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर! सहारनपुर-बलिया समेत इन जिलों में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, कई अपराधी अरेस्ट

Neena/Manoj/ operation langda: यूपी के सहारनपुर में अपराध नियंत्रण के तहत पुलिस ने एक ही रात में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोकशी और हत्या के प्रयास के मामलों में वांछित व हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिलेभर में सघन चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली देहात, मिर्जापुर और मण्डी पुलिस की टीमों ने यह कार्रवाई की. 

शोएब को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया
कोतवाली देहात क्षेत्र में गोकशी के मुकदमे में वांछित हिस्ट्रीशीटर शोएब को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथी परवेज को कॉम्बिंग के दौरान दबोचा गया. दोनों के कब्जे से तमंचे, कारतूस, मोटरसाइकिल और गोकशी के उपकरण बरामद हुए. 

क्या है पूरा मामला ? 
मिर्जापुर पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी गौकश शौकीन को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया. वहीं थाना मण्डी क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर जावेद को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया. तीनों मामलों में अवैध हथियार, चोरी की मोटरसाइकिलें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग कर रही है.
 
दूसरी मुठभेड़ बलिया जिला से 
बलिया में 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले मो0 जैद उर्फ सलमान को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया.  दरसअल उभांव पुलिस साहुनपुर के पास चैकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया लेकिन बदमाश ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लग गई. 

अपहरणकर्ता सलमान वह गिरफ्तार कर लिया है 
घायल बदमाश का नाम मोहम्मद जैद उर्फ सलमान है. पूछताछ में मोहम्मद जैद उर्फ सलमान ने बताया कि 11 दिसंबर को दोपहर 1:00 बजे 3 साल के फैजल का अपहरण किया था.  वही पुलिस ने घायल अपहरणकर्ता सलमान वह गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक तमंचा कारतूस बरामद किया है. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

