UP Encounter: कन्नौज में युवती को जलाकर मारने वाले का हाफ एनकाउंटर, सहारनपुर में 25 हज़ार का इनामी हिस्ट्रीशीटर घायल

अंकित/नीना/प्रभम: UP Encounter: शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में एनकाउंटर नहीं हो रहा हो. पिछले 24 घंटे में ही सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कन्नौज में पुलिस ने अपराधियों से मोर्चा लिया है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं.

सहरानपुर में 25 हज़ार का इनामी हिस्ट्रीशीटर घायल

सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई जारी है. सहारनपुर पुलिस की थाना कोतवाली देहात टीम ने देर रात मुठभेड़ के बाद चोरी व हत्या के प्रयास के मुक़दमों में वांछित ₹25,000 के इनामी हिस्ट्रीशीटर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया. थाना देहात कोतवाली पुलिस.बिजूपुरा–चिलकाना नहर पटरी रोड पर चेकिंग कर रही थी इसी दौरान बाइक सवार को रूकने का इशारा किया. बाइक सवार युवकों ने बाइक मोड़कर भागते हुए पुलिस पर फ़ायरिंग की. पीछा करने पर बाइक फिसली और गिर गई. बदमाशों ने खेतों की ओर भागते हुए दोबारा फ़ायरिंग की.

मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गया. फ़रार की तलाश में कॉम्बिंग जारी है. गिरफ्तार घायल बदमाश की पहचान सलीम उर्फ सगीर पुत्र शकूर, निवासी ग्राम पठलोकर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर के रूप में हुई. अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा (.315 बोर), तीन ज़िंदा व दो खोखा कारतूस (.315 बोर), एक बिना नंबर प्लेट मोटर साइकिल,मंदिर से चोरी गया एक घंटा और 5,000 नक़द बरामद किया गया.

बदमाश का अपराधिक इतिहास

पकड़े गये बदमाश का अपराधिक इतिहास है. अभियुक्त थाना बेहट का हिस्ट्रीशीटर है. इसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट सहित करीब ढाई दर्जन मुक़दमे दर्ज हैं. कोतवाली देहात में दर्ज चोरी व हत्या के प्रयास के मामलों में भी यह वांछित था.

मुज़फ्फरनगर में चैकिंग कर रही पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ मे बाइक सवार बदमाश अंकित गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश का साथी सोनू कॉम्बिग के बाद गिरफ्तार हुआ. गिरफ्तार दोनों बदमाश शातिर बाइक चोर निकले. शहर क्षेत्र से एक दर्जन बाइक चोरी की घटनाओं क़ो अंजाम दिया है. गिरफ्तार बदमाशों से 2 बाइक तमँचा व कारतूस बरामद किया गया है. थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड पर मुठभेड़ हुई.

कन्नौज - मुस्कान की हत्या करने वालों के साथ मुठभेड़

कन्नौज में प्रेमिका की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. कन्नौज के छिबरामऊ नगर के निगोह खास मोड़ पर महिला की नृशंस हत्या कर शव जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मृतका की पहचान कानपुर निवासी 35 वर्षीय मुस्कान पुत्री नवाब के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी एहतिशाम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि मुस्कान का उसके दोस्त के साथ भी प्रेम संबंध था और वह उससे भी निकाह का वादा कर रही थी. इसी बात से आक्रोशित होकर उसने मुस्कान की हत्या कर दी.

हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को छिबरामऊ क्षेत्र में लाकर जला दिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए चार विशेष टीमें गठित की गई थीं. लगातार दबिश और छानबीन के बाद शुक्रवार सांय पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा.