आई लव मोहम्मद Vs आई लव महादेव! कानपुर से मुजफ्फरनगर तक पोस्टरवार, कई जिलों में अलर्ट

I Love Mohammed vs I Love Mahadev/अंकित मित्तल: कानपुर से शुरू हुआ "आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव" का विवाद अब मुज़फ्फरनगर, वाराणसी समेत कई जिलों तक पहुंच गया है. जहां एक ओर मुस्लिम समाज ने “आई लव मोहम्मद” के पोस्टर लगाए, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने जवाबी कदम उठाते हुए शहर के चौराहों पर “आई लव महादेव” के बैनर टांग दिए.

मुज़फ्फरनगर में नया मोर्चा

राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने शहर के शिव चौक, महावीर चौक और रोडवेज बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाकों में “आई लव महादेव” के बैनर लगा दिए. जुमे के दिन अचानक लगे इन बैनरों से पुलिस-प्रशासन में हलचल मच गई. संगठन के अध्यक्ष संजय अरोड़ा का कहना है कि हम पूरे देश में ‘आई लव महादेव’ के होर्डिंग लगाएंगे क्योंकि शिव ही सर्वोपरि हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

कानपुर से शुरुआत

बारावफात के जुलूस में कानपुर में बिना अनुमति के एक टेंट लगाया गया था, जिस पर “आई लव मोहम्मद” का पोस्टर लगा था. दूसरे पक्ष की आपत्ति पर पुलिस ने टेंट हटवा दिया. इसके बाद माहौल बिगड़ा और भीड़ ने कुछ धार्मिक पोस्टर फाड़ दिए. हालात काबू से बाहर न हों, इसके लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 लोगों पर FIR दर्ज की, जिनमें 9 नामजद और 15 अज्ञात शामिल हैं.

पुलिस अलर्ट पर

जुमे के दिन इन बैनरों के लगने से विवाद और भड़कने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने पोस्टर हटाने पर विचार शुरू कर दिया है और लगातार संगठन से संपर्क कर रही है.

देशभर में गूंजा विवाद

अब यह मामला सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहा. वाराणसी, मुज़फ्फरनगर समेत कई जिलों में “आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव” की पोस्टर वॉर शुरू हो गई है, जिससे नया धार्मिक विवाद खड़ा होने का खतरा बढ़ गया है.

