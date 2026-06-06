सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है. प्रशासन लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील कर रहा है.