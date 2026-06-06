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UP Road Accidents:उत्तर प्रदेश में शनिवार को अलग-अलग जिलों में हुए भीषण सड़क हादसों में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मुजफ्फरनगर, जालौन और मथुरा में हुए हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने और प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद के निर्देश दिए हैं.
मुजफ्फरनगर में ट्रक के नीचे आने से तीन युवकों की मौत
मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे-58 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गुजरात नंबर के ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गई. हादसा इतना भयावह था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने तथा घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.
जालौन में खंती में पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत
जालौन के एट कोतवाली क्षेत्र में सलाघाट-पिरौना मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गया. हादसे में 27 वर्षीय चालक धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज उरई लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
मथुरा में ट्रक-ट्रैक्टर की टक्कर, चालक की दर्दनाक मौत
मथुरा में जीएलए यूनिवर्सिटी के गेट नंबर-2 के समीप शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. ईंटों से भरे स्वराज 744 ट्रैक्टर की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर दो हिस्सों में बंट गया और चालक मुनेश (26) पुत्र देवी चरण, निवासी मकदूमपुर थाना नौहझील, ट्रक के नीचे दब गया.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है. प्रशासन लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील कर रहा है.