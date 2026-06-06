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यूपी में सड़क हादसों का कहर, मुजफ्फरनगर, जालौन और मथुरा में 5 लोगों की मौत

Uttar Pradesh Accident News: उत्तर प्रदेश में अलग-अलग सड़क हादसों में कई लोगों की मौत हो गई. मुजफ्फरनगर में बाइक सवार तीन युवकों की ट्रक के नीचे आने से मौत, जालौन में ट्रैक्टर पलटने से चालक की जान गई और मथुरा में ट्रक-ट्रैक्टर भिड़ंत में चालक की दर्दनाक मौत हुई.

Written ByANKIT MITTALEdited By:Zee Media Bureau
Published: Jun 06, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:52 AM IST
यूपी में सड़क हादसों का कहर, मुजफ्फरनगर, जालौन और मथुरा में 5 लोगों की मौत
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

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ANKIT MITTAL

ANKIT MITTAL

अंकित मित्तल 2016 से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ज़ी न्यज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने 2011 से जनपद स्तरीय चैनलों में काम करने के बाद महुआ न्यूज़ व फॉक्स न्यूज चैनल में काम किया है.

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