Neena Jain/Saharanpur:सहारनपुर के नानौता कस्बे में शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया. भोपाल एटीएस, एसटीएफ और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने मोहल्ला अफगानान निवासी 38 वर्षीय नईम अब्दुल्ला को उसके घर से पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लिया. बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में की गई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नेटवर्क की जांच में उसका नाम सामने आया है.