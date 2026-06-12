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आतंक की साजिश पर नकेल! सहारनपुर समेत कई जगह से 6 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का शक

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीते 15 दिनों में पाकिस्तानी कनेक्शन के 6 युवक गिरफ्तार किये गए हैं. इस कार्रवाई को भोपाल ATS और यूपी STF की ज्वाइंट ऑपरेशन में अंजाम दिया गया है.

Written ByNeena jain
Published: Jun 12, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:28 PM IST
आतंक की साजिश पर नकेल! सहारनपुर समेत कई जगह से 6 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का शक
Image Credit: Gemini AI

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