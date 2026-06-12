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Neena Jain/Saharanpur:सहारनपुर के नानौता कस्बे में शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया. भोपाल एटीएस, एसटीएफ और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने मोहल्ला अफगानान निवासी 38 वर्षीय नईम अब्दुल्ला को उसके घर से पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लिया. बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में की गई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नेटवर्क की जांच में उसका नाम सामने आया है.
मोबाइल फोन और डिजिटल गतिविधियां जांच के घेरे में
छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों ने नईम के पास से चार मोबाइल फोन और कुछ धार्मिक साहित्य बरामद किया. इनमें से एक मोबाइल फोन को विशेष तकनीकी जांच के लिए जब्त कर लिया गया है. सूत्रों के अनुसार एजेंसियों को संदेह है कि युवक की कुछ डिजिटल गतिविधियां संदिग्ध थीं और वह विदेश में बैठे कुछ व्यक्तियों के संपर्क में हो सकता है. फिलहाल बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है.
भोपाल केस से जुड़े मिले तार
जांच एजेंसियां इस कार्रवाई को भोपाल में हाल ही में पकड़े गए एक संदिग्ध के मामले से जोड़कर देख रही हैं. जानकारी के अनुसार भोपाल से हिरासत में लिए गए मोहम्मद फराज की जांच के दौरान कई संपर्कों और डिजिटल नेटवर्क की जानकारी सामने आई थी. इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए विभिन्न राज्यों में एक साथ कार्रवाई की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिनों में अलग-अलग जगहों से सुरक्षा एजेंसियों ने 6 युवक अरेस्ट किये हैं, जिनके पास से मिले डिजिटल सबूत और मोबाइल फोन आदि से पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आ रही है.
बीते 15 दिनों में पाकिस्तानी कनेक्शन के 6 युवक गिरफ्तार किये गए हैं. इस कार्रवाई को भोपाल ATS और यूपी STF की ज्वाइंट ऑपरेशन में अंजाम दिया गया है.
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