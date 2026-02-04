Advertisement
Ankita Bhandari Case: CBI जांच शुरू होते ही बढ़ी सुरक्षा, सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर, SSP ने मुहैया कराया गनर

Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर बुधवार  को सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचीं. सुरक्षा के मद्देनज़र सहारनपुर के SSP द्वारा उन्हें बुलाया गया, जहां उन्हें गनर उपलब्ध कराया गया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:52 PM IST
Ankita Bhandari Murder Case/जीना जैन: सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंची अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा कि उन्हें आज सहारनपुर के एसएसपी द्वारा सुरक्षा के मद्देनज़र बुलाया गया था. एसएसपी सहारनपुर ने उन्हें गनर मुहैया कराया है, जिसके लिए उन्होंने सहारनपुर पुलिस और एसएसपी का आभार जताया. अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा कि अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर वह पिछले डेढ़ महीने से लगातार आंदोलन कर रही थीं. अब इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और कल से सीबीआई ने औपचारिक रूप से जांच की शुरुआत कर दी है.

जल्द ही आरोपी होगा सलाखों के पीछे
उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में अपराधी जेल जा चुके हैं और उन्हें उम्रकैद की सजा भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह आधा-अधूरा न्याय था. इस मामले में कुछ वीआईपी लोग शामिल थे, जिनकी वजह से अंकित भंडारी की हत्या हुई, लेकिन उन्हें अब तक सजा नहीं मिली थी और वे खुलेआम घूम रहे थे. उर्मिला सनावर ने कहा कि अब सीबीआई जांच में वीआईपी के नाम से एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वे सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.

वायरल ऑडियो-वीडियो से फिर गरमाया मामला
उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि सीबीआई जांच के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे, जिसकी आज जांच शुरू हो चुकी है. सीबीआई की टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है.अभिनेत्री ने दावा किया कि उनके द्वारा उठाई गई आवाज और वायरल ऑडियो की वजह से ही सीबीआई जांच संभव हो सकी. उन्होंने कहा कि उनकी आवाज आज उत्तराखंड की जनता की आवाज बन चुकी है.

उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है. इस दौरान उन्होंने कई सत्ताधारी नेताओं, गैंगस्टरों और प्रभावशाली लोगों का पर्दाफाश किया है, जिसके चलते उन्हें लगातार जान का खतरा बना हुआ है. इसी खतरे को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस और सहारनपुर पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है और दोनों राज्यों की पुलिस ने उन्हें गनर प्रदान किया है.

मुख्यमंत्री धामी ने भेजी थी सीबीआई जांच की सिफारिश
राज्य में बने हालात और बढ़ते जनआक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनवरी 2026 को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी. इसके बाद अब सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कथित वीआईपी के खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है.

कब का है पूरा मामला?
18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश स्थित वंतारा रिज़ॉर्ट में काम कर रही अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी. 24 सितंबर को उनका शव चीला नहर से बरामद हुआ था. इस मामले में रिज़ॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है. बता दें कि हालही में  सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. इन क्लिप्स में पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी  उर्मिला सनावर द्वारा ‘वीआईपी’ की संलिप्तता का दावा किया गया था. इसके बाद राज्यभर में विरोध प्रदर्शन हुए और सीबीआई जांच की मांग और तेज हो गई.

