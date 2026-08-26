/नाबालिग से दुष्कर्म मामला: DNA सैंपल के लिए कब्र खोदती रही उत्तराखंड पुलिस, 6 घंटे की तलाश के बाद भी नहीं मिला शव; खाली हाथ लौटी

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Saharunpur Minor Rape Case/ नीना जैन: नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की टीम सहारनपुर पहुंची. डॉक्टरों की टीम के साथ पुलिस सड़क दूधली क्षेत्र में गैस गोदाम के पास स्थित कब्रिस्तान पहुंची, जहां करीब छह माह की बच्ची की कब्र से डीएनए जांच के लिए सैंपल लेने के लिए आई थी. पुलिस टीम के पहुंचने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और बच्ची के परिजनों की भीड़ मौके पर जुट गई. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे.
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला सहारनपुर में सड़क दूधली गैस गोदाम के पास रहने वाले अनस पुत्र मन्नवर से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि अनस उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर सहारनपुर ले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों को जानकारी होने पर किशोरी को वापस ले जाया गया. हालांकि बाद में वह दोबारा युवक के संपर्क में आ गई. बताया गया कि दोनों ने बाद में निकाह कर लिया था.
बच्ची की कब्र से डीएनए सैंपल लेने के लिए पहुंची थी पुलिस
आरोप है कि दिसंबर 2025 में अनस ने किशोरी को तलाक दे दिया. इसी दौरान दोनों से एक बच्ची पैदा हुई, जिसकी कुछ समय बाद मौत हो गई. इसके बाद किशोरी के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. इस मामले में उत्तराखंड पुलिस आरोपी को करीब चार महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. अब न्यायालय के आदेश के बाद विवेचना में अतिरिक्त वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए बच्ची की कब्र से डीएनए सैंपल लेने के लिए सहारनपुर आई थी.
खुदाई के बावजूद नहीं मिला शव
पुलिस के सामने सबसे पहले संबंधित बच्ची की कब्र की पहचान करने की चुनौती थी. एक के बाद एक दो कब्रो को खोदा गया, लेकिन कोई शव नहीं मिला. घंटों तलाशी के बाद ग्रामीणों और परिजनों की मदद से कब्र नहीं मिल पाई. 6 घंटे की मेहनत के बाद भी निराशा हाथ लगी और पुलिस को बिना सैंपल लिए ही वापस लौटना पड़ा.
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