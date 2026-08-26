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नाबालिग से दुष्कर्म मामला: DNA सैंपल के लिए कब्र खोदती रही उत्तराखंड पुलिस, 6 घंटे की तलाश के बाद भी नहीं मिला शव; खाली हाथ लौटी

Saharunpur Minor Rape Case: सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कब्र से डीएनए सैंपल के लिए उत्तराखंड पुलिस को शव‌ नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस निराश होकर वापस लौट गई. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 26, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:49 AM IST
नाबालिग से दुष्कर्म मामला: DNA सैंपल के लिए कब्र खोदती रही उत्तराखंड पुलिस, 6 घंटे की तलाश के बाद भी नहीं मिला शव; खाली हाथ लौटी
Image Credit: Saharunpur Minor Rape Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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