/नाबालिग से दुष्कर्म मामला: DNA सैंपल के लिए कब्र खोदती रही उत्तराखंड पुलिस, 6 घंटे की तलाश के बाद भी नहीं मिला शव; खाली हाथ लौटी

बच्ची की कब्र से डीएनए सैंपल लेने के लिए पहुंची थी पुलिस

आरोप है कि दिसंबर 2025 में अनस ने किशोरी को तलाक दे दिया. इसी दौरान दोनों से एक बच्ची पैदा हुई, जिसकी कुछ समय बाद मौत हो गई. इसके बाद किशोरी के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. इस मामले में उत्तराखंड पुलिस आरोपी को करीब चार महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. अब न्यायालय के आदेश के बाद विवेचना में अतिरिक्त वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए बच्ची की कब्र से डीएनए सैंपल लेने के लिए सहारनपुर आई थी.