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'बचाओ-बचाओ, चिल्लाते रहे इंजीनियर साहब...' ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा, बेहोश होने तक बरसाए लात-घूंसे

Shamli News: शामली जनपद में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जहां पर ड्यूटी करने गए विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर ग्रामीणों जानलेवा हमला कर दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 28, 2026, 03:37 PM IST
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शामली/श्रवण पंडित:  उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से एक बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां ड्यूटी करने गए विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (JE) पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमला इस कदर बेरहमी से किया गया कि जेई को तब तक पीटा गया, जब तक वे बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गए.

क्या है पूरा मामला?
ये मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोगवान गांव की है, मिली जानकारी के अनुसार, विद्युत विभाग के जेई प्रेम सिंह को रात में सूचना मिली थी कि गांव में रखा 100 MV का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिसके कारण पूरे गांव की बत्ती गुल है. जनता की समस्या को देखते हुए जेई प्रेम सिंह सुबह करीब 5 बजे अपने लाइनमैनों की टीम के साथ ट्रांसफार्मर को ठीक करने गांव पहुंचे थे. ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे, तभी कैराना रोड पर गांव के ही असलम नाम के एक व्यक्ति ने अपने परिजनों और महिलाओं के साथ मिलकर जेई की बाइक को रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया.

नमाजियों और ग्रामीणों पर भी मारपीट का आरोप
पीड़ित जेई प्रेम सिंह ने बताया कि उनके साथ आए कुछ लाइनमैन दूसरे रास्ते से बिजली घर के लिए निकल गए थे, जबकि साबिर नाम का एक लाइनमैन उनके साथ था. जब असलम और उसके परिजनों ने मुझे पीटना शुरू किया, उसी दौरान नमाज अदा करके लौट रहे कुछ अन्य ग्रामीण और नमाजी भी वहां पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने भी बीच-बचाव करने के बजाय जेई को घेर लिया और उन पर लात-घूसों की बरसात कर दी.

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हमलावरों ने जेई को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक कि वे अचेत होकर जमीन पर नहीं गिर गए. इस पूरी बर्बरता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जेई को बेरहमी से पीटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है.

अस्पताल में भर्ती, हायर सेंटर रेफर
घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने लहूलुहान और बेहोशी की हालत में जेई प्रेम सिंह को तुरंत कैराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया. जहाँ उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

पुलिसिया कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
इस पूरे घटनाक्रम पर कैराना पुलिस का कहना है कि गांव में मारपीट की घटना हुई है. सूचना मिलते ही पीड़ित को तत्काल मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए भिजवा दिया गया था. मौके पर उपनिरीक्षक (दरोगा जी) को जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, अभी तक विद्युत विभाग या पीड़ित पक्ष की ओर से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

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