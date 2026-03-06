कौन हैं आस्था जैन? शामली की होनहार बेटी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप

UPSC CSE Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें उत्तर प्रदेश के शामली की रहने वाली आस्था जैन को 9वीं रैंक मिली है. आस्था सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 131वीं रैक पाकर आईपीएस बनी थीं. वर्तमान में वह हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही हैं. आस्था जैन के ​घर पर खुशी का माहौल है. आइए जानते हैं कौन हैं आस्था जैन?

कौन हैं शामली की आस्था जैन?

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कांधला की रहने वाली आस्था जैन के पिता बेकरी चलाते हैं. उनकी मां हाउस वाइफ हैं. तीन बहनों में आस्था दूसरे नंबर की हैं. आस्था शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल थीं. महज 22 साल की उम्र में आस्था जैन ने पिछले साल अपने पहले प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 131वीं रैंक लाकर आईपीएस बनी थीं. इस बार जबरदस्त छलांग लगाई है. आस्था जैन ने अपने दूसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 9वीं रैंक लाकर टॉप 10 में जगह बनाई है.

दूसरे प्रयास में बनीं टॉपर

23 साल की आस्था जैन हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही थीं. ट्रेनिंग में भी आस्था जैन ने तैयारी जारी रखी. सेल्फ स्टडी के दम पर आस्था ने अपने दूसरे ही प्रयास में टॉपर बन गई हैं. अब उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हो सकेगा. बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए रिकमेंड किया गया है. इनमें सामान्य वर्ग के 317 उम्मीदवार, ईडब्ल्यूएस वर्ग 104, ओबीसी वर्ग के 306, एससी वर्ग के 158 और 73 एसटी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : यूपी में फार्मासिस्ट बनने का सुनहरा मौका, 560 पदों पर भर्ती के लिए होली बाद करें आवेदन, जानें योग्यता

यह भी पढ़ें : UP Board Exam 2026: अब 15 दिन पहले आ सकेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट! आंसर शीट चेकिंग में नई प्रणाली लागू