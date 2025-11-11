कौन है डॉक्टर आदिल अहमद रठार? हर महीने लाखों की सैलरी, दूर वीराने में ले रखा था किराए पर घर, जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े तार?

नीना जैन/सहारनपुर: आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में डॉक्टर आदिल अहमद राथर को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया था. बाद में उसके लॉकर से एक-47 और उसके सहयोगी डॉक्टर के यहां से फरीदाबाद में काफी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी. डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर के मानकमऊ बाबू विहार में रहता था. जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पहुंची.

डॉक्टर आदिल को लेकर बड़ा खुलासा

बता दें डॉक्टर आदिल जिस मकान में रहता था उस घर का मालिक वहां नहीं रहता था. वह बगल के गांव हरपाली में रहते हैं. मास्टर जाकिर का यह मकान बताया जा रहा है. वह खुद गांव में रहते हैं और लेकिन शहर में उन्होंने यह मकान किराए पर उठा दिया था. डॉक्टर आदिल इस मकान में 1 मार्च से रह रहा था. एक डॉक्टर की जान पहचान के चलते उसने अपनी रिश्तेदारी में ही डॉक्टर आदिल को यह मकान किराए पर दिलवाया था.

कॉलोनी तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी

बड़ी अजीब बात है कि एक बिल्कुल पिछड़े इलाके में जहां पर सड़क भी नहीं बनी है. वहां 500000 प्रति माह आमदनी करने वाला डॉक्टर मकान में रह रहा था. जिस कॉलोनी में रह रहा था वहां सड़क तक नहीं है. बाहर तक जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रास्ता पैदल चलना पड़ता है और डॉक्टर आदिल यहीं से पैदल चलकर जाते थे. फिर मुख्य सड़क पर जाकर ऑटो से अस्पताल जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी से बातचीत भी नहीं करता था आदिल

इसकी वजह एक बहुत बड़ी सामने आई है, वह है कि डॉक्टर आदिल किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था. वह नहीं चाहता था कि वह ऐसी जगह रहे जहां लोगों की निगरानी उस पर हो. हर घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हो इन सभी से बचने के लिए वह यहां रहता था, ताकि उसकी कार गुजरने पर किसी की कोई नजर ना हो. जब यहां के आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो पता चला यहां पर डॉक्टर आदिल को कोई नहीं पहचानता. अगर कोई जानता भी है किसी ने देखा भी है लेकिन बातचीत कभी नहीं हुई. क्योंकि डॉक्टर आदिल केवल अपने से मतलब रखता था या उन लोगों से जो उनके यहां गुपचुप तरीके से आया करते थे.

पड़ोसी को भी नहीं पता था डॉक्टर आदिल के बारे में

पड़ोस में रहने वाले लोगों से उनका किसी तरह का कोई राब्ता नहीं था. जब पड़ोसी को पता चला कि उनके पड़ोस में एक ऐसा शख्स रहता था जो कहने को डॉक्टर था लेकिन उसका दहशतगर्द चेहरा था, जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा था. उनका कहना है कि ऐसे डॉक्टर को कानून की सजा मिलनी चाहिए उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए.

सहारनपुर में हो सकता है फैला रखा हो नेटवर्क

डा. अदिल अहमद क्या रणनीति बना रहे थे क्या उनका प्लान था, उस प्लान पर काम होने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें पोस्टर लगाने के आरोप में धर दबोचा. सीसीटीवी में आने के कारण उसकी पहचान हो गई. यह घर बंद पड़ा हुआ है इस घर की तलाशी होनी बाकी है. हो सकता है यहां पर भी कुछ मिल जाए यह तो इस मकान की जांच के बाद खुलासा हो पाएगा. फिलहाल डॉक्टर आदिल के सूत्र बहुत गहरे हैं लगातार नये तथ्य जांच एजेंसी द्वारा सामने आ रहे हैं. संभवत सहारनपुर में भी उनका नेटवर्क बन चुका हो इसकी भी जांच अभी जारी है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर बढ़ाई गई तगड़ी सुरक्षा

यह भी पढ़ें : दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कान्हा नगरी में हाई अलर्ट, बांके बिहारी मंदिर के बाहर भारी फोर्स तैनात