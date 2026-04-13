कौन हैं RLD विधायक गुलाम मोहम्मद? मुजफ्फरनगर में CM योगी के मंच पर नहीं मिली एंट्री

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी की संयुक्त रैली थी. इस रैली का आयोजन वृहद रोजगार मेले के अवसर पर किया गया था. इस दौरान मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट से लोकदल विधायक गुलाम मोहम्मद को रैली में सुरक्षाकर्मियों ने जाने से रोक दिया. इसके बाद विधायक विधायक जी वहां से वापस जाने लगे, लेकिन जब इसकी जानकारी मंच पर मौजूद लोकदल पदाधिकारी को हुई तो उन्होंने उन्हें मंच पर बुला लिया.

इस बारे में जब विधायक गुलाम मोहम्मद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मिस अंडरस्टैंडिंग थी इसके अलावा और कुछ नहीं. उनका कहना था कि उन्हें ये लगा की लिस्ट में उनका नाम है. इसलिए वह बगैर किसी को बताएं रैली में पहुंचे थे लेकिन लिस्ट में नाम न होने के चलते उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रैली में जाने से रोक दिया था.

जानकारी के मुताबिक, सिवालखास विधानसभा सीट से विधायक गुलाम मोहम्मद जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर मंच वाले गेट पर पहुंचे, तो वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने विधायक गुलाम मोहम्मद को रोक दिया. सुरक्षा में तैनात SSP संजय वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में मंच पर प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है, जिनका नाम अधिकृत सूची में शामिल है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विधायक गुलाम मोहम्मद का नाम न तो मंच पर बैठने वालों की सूची में था और न ही नीचे बैठने वाले विशिष्ट अतिथियों की सूची में था, इसलिए उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई.

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कौन हैं रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद?

बता दें कि गुलाम मोहम्मद मेरठ की शिवाल खास विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं. गुलाम मोहम्मद फैज-ए-आम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं. उनके बारे में कहा जाता है कि वह मंझे हुए राजनेता हैं. अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की थी. अब रालोद (NDA गठबंधन) का हिस्सा हैं. गुलाम मोहम्मद अपनी खास कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं.

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