Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3131904
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? 2023 में IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम

Who is Rishabh Jain: सहारनपुर के ऋषभ जैन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 163वीं रैंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. इससे पहले ऋषभ इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) के अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 06, 2026, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rishabh Jain
Rishabh Jain

नीना जैन/सहारनपुर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें सहारनपुर के राघवपुरम निवासी ऋषभ जैन ने ऑल इंडिया रैंक 163 हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. खास बात यह है कि ऋषभ पहले से ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) के अधिकारी हैं. बेहतर रैंक और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी. अब 163वीं रैंक पाने पर उनके भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर में चयन होने की संभावना है. उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

आईआरएस से आईपीएस बनने का सपना हुआ पूरा! 
बता दें कि ऋषभ जैन पहले से ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) के अधिकारी हैं. उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया रैंक 377 प्राप्त की थी. इसके आधार पर उन्हें IRS सेवा मिली थी. वर्तमान में वह नागपुर में आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछली बार मिली रैंक से वह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा देने का फैसला किया. 

संघर्षों भरा रहा ऋषभ का जीवन 
पिछली बार अपेक्षाकृत कम रैंक आने के बाद ऋषभ ने हार नहीं मानी, उन्होंने एक बार फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी की. उनके इस प्रयास का रिजल्ट यह रहा कि इस बार उन्होंने बेहतर रैंक हासिल की और IPS अधिकारी बनने के अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गए. ऋषभ जैन का जीवन संघर्षों से भी जुड़ा रहा है. उनके पिता राजतिलक जैन का वर्ष 2004 में निधन हो गया था. इसके बाद उनकी मां सुनीता जैन ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिता के जाने के बाद प्रोफेसर मां ने संभाली जिम्मेदारी
सुनीता जैन पेशे से प्रोफेसर हैं और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी बेटे की पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऋषभ जैन की शादी चण्डीगढ़ निवासी पूर्णिमा सूदन से हुई है. उनकी पत्नी पूर्णिमा भी सिविल सेवा में अधिकारी हैं. वह भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) में कार्यरत हैं. इससे पहले वह इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दोनों ही पति-पत्नी देश की महत्वपूर्ण सेवाओं में कार्य कर रहे हैं. माता सुनीता जैन इस सफलता के लिए भगवान का बहुत धन्यवाद कर रही है.

बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए रिकमेंड किया गया है. इनमें सामान्य वर्ग के 317 उम्मीदवार, ईडब्ल्यूएस वर्ग 104, ओबीसी वर्ग के 306, एससी वर्ग के 158 और 73 एसटी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें : कौन हैं आस्था जैन? शामली की होनहार बेटी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप

यह भी पढ़ें : पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय सिंह का बड़ा धमाका!

TAGS

UPSC Civil Services Exam 2025

Trending news

UPSC Civil Services Exam 2025
कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम
Moradabad news
मुरादाबाद में गरजे संगीत सोम, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को दी चेतावनी
chitrakoot news
मैडम को तो मसाज चाहिए! फर्श पर लेटी प्रिंसिपल, छात्राएं दबाती रहीं पैर- वीडियो वायरल
Lucknow news
क्या है लोको पायलट की ड्यूटी? किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है?
Ayodhya news
राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी
UPSC Civil Services Exam 2025
पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय का बड़ा धमाका
Moradabad news
मुरादाबाद में रिश्तों का कत्ल; बेटे ने मां और बहन पर बरसाए चाकू, बहन की मौत
Lucknow news
यूपी पुलिस को मिलेंगे 50 क्यूआरटी वाहन; सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी
​​ UP news
यूपी में अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारेबाजी, जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन
UPSC Civil Services Exam 2025
कौन हैं आस्था जैन? शामली की होनहार बेटी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप