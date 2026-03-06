कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? 2023 में IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम

नीना जैन/सहारनपुर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें सहारनपुर के राघवपुरम निवासी ऋषभ जैन ने ऑल इंडिया रैंक 163 हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. खास बात यह है कि ऋषभ पहले से ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) के अधिकारी हैं. बेहतर रैंक और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी. अब 163वीं रैंक पाने पर उनके भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर में चयन होने की संभावना है. उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

आईआरएस से आईपीएस बनने का सपना हुआ पूरा!

बता दें कि ऋषभ जैन पहले से ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) के अधिकारी हैं. उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया रैंक 377 प्राप्त की थी. इसके आधार पर उन्हें IRS सेवा मिली थी. वर्तमान में वह नागपुर में आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछली बार मिली रैंक से वह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा देने का फैसला किया.

संघर्षों भरा रहा ऋषभ का जीवन

पिछली बार अपेक्षाकृत कम रैंक आने के बाद ऋषभ ने हार नहीं मानी, उन्होंने एक बार फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी की. उनके इस प्रयास का रिजल्ट यह रहा कि इस बार उन्होंने बेहतर रैंक हासिल की और IPS अधिकारी बनने के अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गए. ऋषभ जैन का जीवन संघर्षों से भी जुड़ा रहा है. उनके पिता राजतिलक जैन का वर्ष 2004 में निधन हो गया था. इसके बाद उनकी मां सुनीता जैन ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया.

पिता के जाने के बाद प्रोफेसर मां ने संभाली जिम्मेदारी

सुनीता जैन पेशे से प्रोफेसर हैं और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी बेटे की पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऋषभ जैन की शादी चण्डीगढ़ निवासी पूर्णिमा सूदन से हुई है. उनकी पत्नी पूर्णिमा भी सिविल सेवा में अधिकारी हैं. वह भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) में कार्यरत हैं. इससे पहले वह इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दोनों ही पति-पत्नी देश की महत्वपूर्ण सेवाओं में कार्य कर रहे हैं. माता सुनीता जैन इस सफलता के लिए भगवान का बहुत धन्यवाद कर रही है.

बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए रिकमेंड किया गया है. इनमें सामान्य वर्ग के 317 उम्मीदवार, ईडब्ल्यूएस वर्ग 104, ओबीसी वर्ग के 306, एससी वर्ग के 158 और 73 एसटी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं.

