‘सुनिए! मैं मायके जा रही हूं...’ फिर किया ऐसा कांड कि पति रह गया हैरान, सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी लव स्टोरी

Shamli News: शामली में प्यार में अंधे होकर की गई शादी अब एक युवक के लिए दर्द का सबब बन गई. जहां पर नई नवेली दुल्हन घर से कीमती जेवरात और कपड़े लेकर मायके गई लेकिन फिर वापस नहीं आई. अब उसका पति न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है. 

Oct 26, 2025, 09:00 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
Shamli News/श्रवण पंडित: उत्तर प्रदेश के शामली से आई एक घटना इन दिनों पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुकी है. जहां पर एक विवाहित अपने पति से यह कहकर जाती है कि मैं अपने मायके जा रही हूं. लेकिन फिर वह वापस नहीं आई.  जब इसका पति उसको फोन किया तो उनसे जान से मारने की धमकी देने लगी. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कांधला थानां क्षेत्र के कांधला कस्बे के मोहल्ला रायजादगान की बताई जा रही है. पीड़ित गौतम ने अपनी पत्नी पर घर में रखे कीमती जेवरात और कपड़े लेकर फरार होने का आरोप लगाया है. इस संबंध में पीड़ित ने थाना कांधला में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर जाच के बाद कार्यवही का भरोसा दिलाया है.

कैसे हुआ था दोनों को प्यार?
जानकारी के मुताबिक दोनों का प्यार सोशल मीडिया साइट से हुआ था.  इसके बाद गौतम ने पहले उससे दोस्ती की ओर फिर प्यार का इजहार करते हए कोर्ट मैरिज कर शादी की. इसके बाद दोनों साथ रहने लगे. पीड़ित का कहना है उक्त महिला मूलतया निवासी बिहार की रहने वाली है.जिससे करीब 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज करके शादी की थी. 

जान से मारने की धमकी
गौतम के अनुसार, उसकी पत्नी मंजू घर जाने का बहाना बनाकर घर से कीमती जेवरात और कपड़े लेकर फरार हो गई.  
जिसके बाद जब भी वह अपनी पत्नी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास करता है, तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है. पीड़ित ने बताया कि इस पूरी घटना से वह मानसिक रूप से परेशान है और न्याय की उम्मीद में उसने पुलिस से गुहार लगाई है.

वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

